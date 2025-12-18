- Después de casi 20 días de votar los hondureños no tienen presidente, con Trump metiendo la mano

Nasry Asfura, el candidato derechista apoyado por Estados Unidos lleva pequeña ventaja al de centro Salvador Nasralla a la espera del resultado del recuento de votos

Las elecciones presidenciales de Honduras que se realizaron el 30 de noviembre siguen sin ganador. La incertidumbre política crece al vaivén de la declaratoria oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sin concretarse mantiene en vilo al país.

Según el último registro del CNE en su página web, los resultados preliminares de las elecciones los encabeza Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional que es apoyado de viva voz por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 (39,19 %).

La candidata Rixi Moncada de Libre, el partido de la presidenta Xiomara Castro, figura en el tercer puesto con 621.188 sufragios (19,29 %), con el 99.80 % de las actas escrutadas.

Manifestaciones frente al Infop, donde se almacena el material electoral

El enervamiento político ha trascendido a las calles. Cinco horas de manifestación de partidarios de Libre, convocados el lunes por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Castro, frente Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se almacena y cuenta el material electoral, terminaron con la declaración de apoyo de la presidenta a los mítines, habló en X de un nuevo golpe, del posible ingreso al país de Juan Orlando Hernández expresidente indultado por Donald Trump, y ordenó la retirada inmediata de las fuerzas que reprimían la protesta. Que no fue la única, porque los partidarios de Nasralla también se manifestaron frente al Infop después.

El escrutinio en veremos

El recuento especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias se quedó en veremos. Son el 15 % del total que podrían significar 500.000 votos. De ahí el clima de exasperación política.

El tema electoral trasciende al recuento de los votos con un escrutinio especial, que el candidato Naralla ha llegado a pedir hasta 100 %. Una petición que pone al sistema contrarreloj porque el ganador debe estar definido antes del 30 de diciembre. La preocupación central no radica únicamente en conocer los resultados finales, sino en que estos se formalicen conforme a la ley y dentro del marco institucional electoral, por los miembros del CNE. Uno de ellos, Marlon Ochoa, miembro de Libre en el CNE, ha anunciado que no firmará la resolución de resultados.

Sin una declaratoria legítima, por su ausencia, el conflicto se traslada a otras instancias. La Constitución faculta al Congreso Nacional, al pleno de 128 diputados a realizar la declaratoria. En su defecto a una Comisión Permanente que realiza funciones que eviten el vacío de poder entre el fin del periodo de los diputados y los que hayan sido elegidos en los comicios.

Otro artículo de la Constitución contempla qué sucede si no existe una declaratoria antes del inicio del nuevo período constitucional el 27 de enero. En tal caso excepcional, el Poder Ejecutivo es ejercido provisionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, que debe convocar a nuevas elecciones en plazos determinados.

El ruedo político

La agitación política se mueve en varias direcciones. Entre ellas una supuesta "alianza" entre Libre y el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, calcula sumas y restas entre los diputados del Congreso que definirían la elección y los miembros del Consejo de Secretarios de Estado que tendrían en sus manos la convocación a nuevas elecciones.

En este punto también se habla entre rumores de un posible papel de la Iglesia. Tres meses antes de las elecciones la Gran Caminata por la Paz y la Democracia dejó en claro su gran poder de convocatoria, miles de feligreses en 40 ciudades, con epicentro en Tegucigalpa, atendieron la petición del 18 de julio por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica. Las iglesias cristianas y la Iglesia católica tienen peso indudable en la comunidad hondureña, y se dice que podrían dar apoyo al proceso de escrutinio que está todavía en ciernes.

La Organización de Estados Americanos OEA y otros organismos han emitido resultados y observaciones, pero estos no son vinculantes ni afectan directamente los resultados oficiales, aunque sí pueden incidir en las relaciones futuras de Honduras con distintos países. La Misión de Observación Electoral (MOE) de (OEA), conformada por 101 observadores de 19 nacionalidad, dijo en su informe el lunes que “Hemos observado atrasos importantes en el procesamiento de los resultados, pero no indicios que nos hagan dudar de la validez de los mismos”. Y deslegitimó la conducta reiterativa de algunos consejeros del CNE que han responsabilizado de esa demora a la empresa colombiana ASD, a cuyo cargo estaba de la transmisión de resultados electorales. "A estas alturas, resulta inaceptable culpar al software o a la empresa proveedora”, dijo la OEA.

Contrarreloj la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall está abocada a terminar el escrutinio especial y encontrar manera de lograr la solución al punto crítico de una declaratoria legítima. Antes de que el asunto tome otro cariz.

