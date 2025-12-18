Los polémicos videos que hicieron famosa a Heidy Polanía, la juez que apareció sin vida en Cúcuta

El nombre de Heidy Vivian Polanía Franco se hizo conocido por videos subidos de tono que desataron procesos disciplinarios y debate público.

La tarde del 17 de diciembre, la jueza Heidy Vivian Polanía Franco fue encontrada sin vida en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

El hallazgo se produjo luego de que el llanto persistente de su bebé de dos meses alertara a su esquema de seguridad, que dio aviso a la Policía tras no obtener respuesta al tocar la puerta. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas de la muerte.

Los videos que le causaron problemas a Polanía

Polanía, de 37 años, se desempeñaba como jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta. Su nombre trascendió el ámbito judicial en 2022, cuando varios videos suyos circularon de forma masiva en redes sociales, convirtiéndola en una de las funcionarias más reconocidas del país fuera de los estrados.

El primero de esos episodios ocurrió durante una audiencia virtual relacionada con el atentado con carro bomba contra la Brigada XXX del Ejército. Por un descuido técnico, la cámara de su computador quedó encendida y la mostró fumando y vistiendo ropa interior, imágenes que se viralizaron en cuestión de horas. El hecho derivó en una suspensión de tres meses impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sanción que posteriormente fue revocada.

En un video que circula por WhatsApp se ve a la jueza Vivian Polanía (trabaja en el Palacio de Justicia de Cúcuta) atendiendo una diligencia judicial en su cama, semidesnuda y fumando. No sé si esto pueda acarrearle alguna sanción, pero al menos el escándalo ya está servido. pic.twitter.com/9rgNx4C6pV — Manolesco (@jhonjacome) November 17, 2022

Otro video, aún más difundido, la mostró celebrando el Día del Amor y la Amistad en el Palacio de Justicia de Cúcuta, durante una fiesta institucional realizada el 15 de septiembre de 2023. En las imágenes aparece recibiendo un baile sugestivo en medio de aplausos y grabaciones de otros funcionarios, escena que desató nuevas investigaciones disciplinarias y una segunda suspensión provisional.

La jueza explicó públicamente que se trató de una actividad de integración realizada fuera del horario laboral y negó que el evento tuviera connotación sexual. También sostuvo que el hombre que aparece en el video no era un estríper, sino un mesero contratado como parte de la dinámica del encuentro.

Jueza Heidi Vivían Polanía y striper en el palacio de justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del día del amor y la amistad. pic.twitter.com/IQaarg2Rxw — Don Alirio Informa (@alirio_alvarez) September 19, 2023

Más allá de los videos, Polanía estuvo al frente de procesos judiciales relacionados con bandas criminales que operan en Cúcuta y en la frontera colombo-venezolana. Su exposición mediática la convirtió en una figura recurrente en el debate nacional sobre la conducta pública de los funcionarios judiciales y el alcance de la vida privada.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.