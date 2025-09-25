Los 3 centros comerciales de lujo de Colombia que más dinero facturan, Bogotá lidera el ranking

Estos lugares no solo son destinos de compras, también son motores económicos. En 2024, tres de ellos alcanzaron cifras millonarias y se consolidaron como referentes

En Colombia, los centros comerciales se han convertido en uno de los puntos de encuentro preferidos por miles de personas. Aunque hay todo tipo de establecimientos —desde los más sencillos hasta los que son considerados de lujo—, algunos han logrado destacar no solo por la experiencia que ofrecen, sino también por los ingresos que generan cada año. Durante 2024, varios centros comerciales de lujo brillaron en el país, consolidándose como referentes de este segmento, alcanzando las cifras más altas en ventas según el medio especializado Mall & Retail.

3 centros comerciales de lujo que más ingresos han lograron en 2024

En el tercer lugar aparece Jardín Plaza, ubicado en la capital del Valle del Cauca. Este centro comercial, que se integra con el clima cálido y tropical de la región, registró ingresos por $90.080 millones durante 2024.

Su propuesta a cielo abierto lo convierte en un espacio atractivo y diferente para los visitantes. En sus pasillos se pueden encontrar marcas internacionales de moda premium, además de una variada y exclusiva oferta gastronómica que lo ha posicionado como un verdadero referente en el suroccidente colombiano.

Muy cerca de Bogotá, en la sabana, se encuentra Fontanar, el gigante de Chía que ocupa el segundo lugar del ranking. Con ingresos por $105.151 millones en 2024, este centro comercial se consolidó como uno de los de lujo más importantes del país.

Su moderna arquitectura, la ubicación estratégica y la diversidad de tiendas —que combinan moda, entretenimiento y gastronomía— han sido claves para su éxito. Fontanar se ha convertido en un punto de encuentro tanto para residentes de la zona como para visitantes de Bogotá que buscan experiencias de compra diferentes.

El primer lugar lo ocupa Parque La Colina, en Bogotá, que sorprendió a muchos al encabezar este listado, incluso por encima de otros centros comerciales tradicionalmente considerados de lujo, como Andino o El Retiro.

Durante 2024, La Colina alcanzó ingresos por $110.527 millones, consolidándose como líder en el país. Su ubicación privilegiada, sumada a una arquitectura pensada para ofrecer espacios cómodos y modernos, lo han convertido en una parada obligada para quienes buscan experiencias completas de compra y entretenimiento.

En su interior se encuentran marcas internacionales como Calvin Klein y Hugo Boss, además de restaurantes que ofrecen propuestas gastronómicas innovadoras, lo que refuerza su carácter como centro de lujo.

Aunque otros complejos comerciales también se destacan en Colombia, estos tres lograron superar a referentes tradicionales y se posicionaron como los de mayor impacto en ventas durante 2024. Su éxito refleja la transformación del sector, que cada vez más apuesta por combinar compras, experiencias gastronómicas y espacios de entretenimiento en un solo lugar.

