Los secretos de On Vacation que la convirtieron en una de las empresas más queridas del país

Durante muchos años, el nombre de On Vacation estuvo ligado a lo más obvio: una empresa que vende paquetes turísticos. También relacionan su nombre con vacaciones, playa, hoteles en San Andrés, Amazonas o La Guajira, campañas publicitarias que llegaron a ganar premios y que hicieron de la marca un referente en el sector. Sus clientes veían la cara brillante del negocio, la que invita a viajar. Pero detrás de esa fachada hay historias que han permaneció en silencio desde que Carlos Londoño la fundó hace más de dos décadas y hoy las lidera Laura Muñoz su presidente.

Los secretos empezaron a revelarse con un video que subió un cliente en redes sociales en el que un grupo de niños en San Andrés cantaba canciones infantiles en un lugar que parecía una guardería. No era cualquier espacio: era un centro de tareas creado por la cadena hotelera para los hijos de sus colaboradoras. El clip se volvió viral porque dejó al descubierto algo inesperado: On Vacation llevaba años trabajando en proyectos sociales, ambientales y comunitarios que nunca hizo públicos. No era una campaña de mercadeo. Era una forma distinta de estar en el negocio del turismo.

El centro de tareas en la isla es solo una de aquellas cosas que guarda la empresa. Allí, madres cabeza de familia pueden trabajar tranquilas en los hoteles sabiendo que sus hijos están seguros, estudiando y bien alimentados. Para muchas de ellas, ese gesto marcó la diferencia entre poder sostener un empleo o quedarse en casa con la incertidumbre de no tener a quién confiarles a sus hijos. Nadie lo contó en las vallas de aeropuerto ni en los catálogos de viajes, pero la iniciativa cambió vidas silenciosamente.

En lugares apartados como Amazonas y La Guajira, la empresa entendió que el turismo no debía limitarse a llenar habitaciones. En alianza con el SENA y otras instituciones, montaron un programa de formación que bautizaron Estudia, Viaja y Trabaja. Cientos de jóvenes que veían la informalidad como una salida con este programa encontraron allí una opción de vida. Estudiaron, se capacitaron y terminaron con un empleo en la misma cadena. Historias pequeñas, que pocas veces llegan a ser titulares.

Lo mismo ocurrió con la fauna. Desde hace más de ocho años, la compañía apoya proyectos de conservación de tortugas marinas en Santa Marta, de manatíes en el Caribe y de especies amazónicas amenazadas por la explotación ilegal. También ha donado recursos a brigadas veterinarias que rescatan animales heridos. Y en el Bioparque Ikozoa del Amazonas, On Vacation se convirtió en uno de los principales donantes para la recuperación de animales víctimas del tráfico ilegal: jaguares golpeados, monos encadenados, aves exóticas a punto de morir. Algunos pudieron volver a su hábitat natural, otros quedaron bajo cuidado permanente, pero todos encontraron una oportunidad de sobrevivir gracias a ese apoyo que nadie mencionaba en los anuncios de temporada.

En el camino también transformaron la economía de pequeños productores. En La Guajira, una granja avícola llamada AVICAM pasó de vender unos cuantos huevos en el mercado local a despachar más de 14.000 unidades semanales a los hoteles. En el Amazonas, una empresa familiar de pulpas de fruta abastece hoy casi toda la demanda del hotel más grande de la región. El turismo, que tantas veces se lleva lo mejor de los territorios y deja poco, en este caso sirvió para que algunos emprendimientos crecieran y se consolidaran.

Hay otras historias que circulan como anécdotas en los pueblos, pero que no aparecen en ninguna pieza publicitaria: brigadas médicas que desde 2017 han llevado pediatras, odontólogos, dermatólogos y psicólogos a comunidades que jamás habían visto un especialista; más de dos mil árboles sembrados en distintos puntos del país como parte de un plan de sostenibilidad; o la certificación como Empresa BIC, que obliga a la compañía a comprometerse legalmente con el bienestar de sus trabajadores, con la equidad y con el cuidado ambiental.

Son gestos que no suelen encajar en la lógica de las cadenas hoteleras. Lo común es ver empresas centradas en tarifas, en ocupación, en promociones de temporada. On Vacation, sin dejar de lado el negocio, fue guardando otra lista de prioridades: los niños de sus empleadas, los jóvenes de la periferia, los animales rescatados, los pequeños productores, los bosques en riesgo. Todo esto sin grandes anuncios, casi como si se tratara de una obligación íntima, una especie de convicción silenciosa.

El nombre suena extranjero, pero la empresa es 100 % colombiana. Ha rechazado ofertas de inversión internacional para no perder su esencia y su vínculo con las comunidades del país. Y aunque la mayoría de los viajeros siga viendo a On Vacation como una opción para escaparse unos días a la playa, lo cierto es que detrás hay una red de historias que nunca aparecieron en los folletos de turismo pero que explican por qué, según un estudio reciente de la revista Gerente, es la cadena hotelera más querida por los colombianos.

Al final, lo que revela ese video que se viralizó es simple: On Vacation no se limitó a vender vacaciones. Durante más de veinte años fue acumulando secretos que hablan de compromiso, de apuestas sociales y ambientales, de una manera distinta de hacer empresa en un país donde pocas marcas se animan a trabajar en silencio. Lo sorprendente es que nunca lo hicieron para figurar. Lo hicieron porque, en el fondo, decidieron ponerse la camiseta por Colombia sin necesidad de contarlo. La cadena hotelera On Vacation es una marca con propósito que ha trabajado por y para los colombianos sin tener que hacer ruido, lo hace porque ama nuestro país.

