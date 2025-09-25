Cuatro restaurantes de autor que están transformando la gastronomía en Bogotá

En estos lugares los chefs crean platos con sello personal y productos locales. Podrá encontrar desde la morcilla con uchuva hasta tarta de atún

En Bogotá comer se volvió un acto cultural, es por esto que cada vez más, los comensales buscan una cocina que dialogue con la identidad colombiana, que tome riesgos y que no tema enarbolar lo propio. Allí entra la llamada cocina de autor, donde los chefs crean platos con sello personal, técnica refinada y productos locales de temporada. Conozca cuatro restaurantes de autor recomendados en la capital.

| Lea también: Los 3 centros comerciales de lujo de Colombia que más dinero facturan, Bogotá lidera el ranking

Marquesa - Calle 56 # 4a-11, Chapinero Alto

Marquesa sobresale como un nuevo referente. Nacido en Tunja en 2022, el proyecto de la chef creativa María Paula Cely y el chef ejecutivo Sergio Muñoz llegó a Bogotá con la idea de transformar la mesa en un espacio de encuentro.

En su carta las morcillas del Marqués con gastrique de uchuva, las papas reventadas con guiso criollo y trufa blanca, o el pollito frito marinado en cerveza y naranja muestran cómo los sabores de siempre se resignifican. El Secreto ibérico con puré de criollas y queso azul y postres como el Flan de arequipe con crema de quesos, granita de pasifloras y la bebida de la casa jugo de queso con bocadillo completan un menú donde la tradición se mezcla con sofisticación. Todo, con insumos que provienen de alianzas con criaderos y productores locales del altiplano y Boyacá.

El ambiente de su nuevo espacio en Bogotá es cálido, relajado y pensado para compartir, pues busca atraer tanto al comensal local como al extranjero curioso. “Bogotá nos ofrece el escenario perfecto para consolidar nuestro concepto y evolucionar”, asegura el chef Sergio Muñoz.

Debora - Calle 69 # 4-80, Zona G

Debora, en la zona G, es otra de las paradas obligadas. El chef Jacobo Bonilla y el sommelier Valentino Galán crearon un menú degustación en siete pasos que celebra los productos de río, costa, campo y huerta.

Su propuesta va desde un tartar de atún del Pacífico hasta una gallina confitada por tres días. El ambiente, con jardín interior y aire industrial, convierte cada visita en una experiencia inmersiva donde cada plato es narración de origen y territorio.

Oda - Calle 140 # 11-45, Torre HHC

Más al norte, Oda combina técnica internacional y sabores locales en un espacio con vista panorámica de la ciudad. El chef Jefferson García, con experiencia en cocinas de Tailandia, Chile y Perú, diseña un menú de cinco pasos maridado con destilados de agave.

Hongos orellana, jícama con vinagreta de pepino o cola de res con chutney de mango son apenas un abrebocas de su repertorio. La experiencia busca tanto sorprender al paladar como resaltar el maridaje con tequila y mezcal.

Malva- Carrera 4A # 66-78, Zona G

En la misma zona G, Malva, dirigido por el peruano Adolfo Cavalie, trabaja bajo el concepto de cocina de entorno. Cavalie recorrió Colombia para descubrir ingredientes autóctonos que luego fusiona con técnicas suramericanas.

Su menú combina tostadas de maíz con camarón tigre, jarrete de ternera con vegetales y postres con frutos amarillos y crocante de cítricos. Cada plato es una declaración de amor a los ingredientes colombianos en diálogo con la región.

Estos cuatro restaurantes muestran que la cocina de autor en Colombia no es un lujo reservado a pocos, sino una manera de resignificar lo nuestro. Al servir productos de las montañas, las costas y los campos con un lenguaje contemporáneo, construyen un relato de país: diverso, creativo y orgulloso de su origen. En cada plato hay memoria, pero también futuro.

| Le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.