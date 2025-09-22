Decathol, famosa tienda francesa se expande en Colombia y esta es su estrategia para ir por más clientes

Decathlon, la gran cadena europea de artículos deportivos, continúa dando pasos de gigante en Colombia y este es el camino que está tomando

Cada vez más compañías internacionales buscan consolidar su presencia en el mercado colombiano, y el sector deportivo no es la excepción. Una de las marcas más reconocidas en este segmento es Decathlon, la gigante tienda francesa de origen familiar que aterrizó en el país en febrero de 2017 con su primera tienda en el Centro Comercial Colina. Desde entonces, no ha parado de crecer, sumando puntos de venta estratégicos y ahora apostando por experiencias más agresivas y novedosas.

Una nueva tienda de Decathlon en el corazón de Bogotá

Hace pocos días, Decathlon inauguró una nueva tienda en el Centro Comercial Atlantis, un espacio de gran tamaño en plena Zona T. Este punto no es uno más en la lista: es la primera tienda en Colombia en implementar la nueva imagen sostenible de la compañía, con materiales amigables con el medio ambiente, un diseño renovado y una distribución pensada para mejorar la experiencia de compra.

La ubicación no es casual. Al instalarse en uno de los sectores más concurridos de Bogotá, la compañía busca conectar con un público diverso que mezcla residentes locales, turistas y visitantes frecuentes de esta zona comercial de alto tráfico.

Innovación de esta famosa tienda francesa con el formato “La Isla”

Pero la apuesta de Decathlon no se queda en Bogotá. La compañía francesa también lanzó un nuevo formato conocido como La Isla, que ya funciona en el Centro Comercial La Estación en Ibagué. Este es el primer modelo de su tipo en toda América Latina, un concepto más flexible y cercano al consumidor, ideal para llegar a mercados intermedios sin necesidad de grandes superficies.

La estación, centro comercial en Ibagué.

Con “La Isla”, Decathlon prueba una manera distinta de acercar su portafolio de productos deportivos, adaptándose al tamaño y dinámica de cada ciudad. El formato busca ser replicable en otros puntos del país, abriendo el camino a una expansión más ágil y menos costosa que la de las tiendas tradicionales.

Una marca que quiere seguir conquistando Colombia

A ocho años de su llegada, Decathlon ya no es un simple jugador nuevo en el mercado: es un competidor consolidado que le apuesta a crecer más allá de Bogotá y las grandes capitales. Sin embargo, el reto no es menor. La compañía deberá mantener su propuesta de valor con precios competitivos frente a otras cadenas y tiendas especializadas en deportes, además de adaptarse a las realidades económicas de cada región.

Lo cierto es que, con su nueva tienda en la Zona T y el innovador formato “La Isla”, Decathlon deja claro que su presencia en Colombia apenas está tomando fuerza. Y todo indica que este gigante deportivo seguirá escribiendo capítulos importantes en el mercado nacional.

