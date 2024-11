- Los 3 asesores que llevaron a Donald Trump a la presidencia

.Publicidad.

Cuando Donald Trump entre nuevamente a la Casa Blanca, detrás de él habrá todo un complejo aparato de asesores en los que ha primado la lealtad por encima de la experiencia. Miembros de su familia como su hijo Donald Jr, y su nuera Lara, esposa de Eric, fueron parte fundamental del equipo, a su alrededor se colocaron tres asesores que llevaron la batuta de la estrategia y junto a ellos socios y empresarios de vieja data y aliados sin cargo formal como Steven Bannon, que estuvo cuatro meses en la cárcel.

En esta campaña la familia actuó discretamente. Trump formó un círculo cerrado y ni siquiera fue abierto a figuras de su Partido Republicano. Además de la lealtad todos aceptaron y se adoptaron a su manera de tomar decisiones rápidas movidas por impulsos.

..Publicidad..

No toda la familia estuvo en campaña. Los que tuvieron la máxima figuración fueron Donald, el hijo mayor de 46 años que la armó y se perfila como sucesor en política y estilo. Los partidarios de la Maga (Make America great again) lo reconocen por sus constantes denuncias de fraude en las elecciones anteriores. Su novia Kimberly Guilfoyle presentadora de noticias y exfiscal de California comparte influencia. Lo mismo que su hermano Eric, 40 años, al frente del imperio empresarial, y su esposa Lara que ha tenido un meteórico ascenso político. Así se confirmó cuando ocupó el lugar principal como copresidenta del Comité Nacional Republicano lo que permitió a la campaña tomar control de los fondos y el personal del partido.

...Publicidad...

Lara llena el vació de Ivanka

....Publicidad....

Lara Trump, la mujer de Eric se volvió una estrella en ascenso en la polótoca republicana

Lara llenó el vacío en el círculo cercano dejado por la salida de Ivanka Trump, la hija mayor de Trump, quien loa apoyó e las dos campañas anteriores y sirvió en su administración pero se retiró tras finalizar su cargo, junto con su esposo Jared Kushner para, según dijo priorizar la vida familiar con sus hijos. Como ellos, Melania Trump prácticamente desapareció de la escena y también su hijo Barron que a los 18 años irá a la universidad.

Tiffany, la hija de 30 años asumió el rol de la campaña y fue la compañera de las apariciones en público. Casada con un millonario de 26 años de la industria automotriz, Michael Boulos, parecen haber tomado el sitio que dejaron Ivanka y Kushner.

Por fuera de la familia, quien le habla al oído a Trump es su compañero de fórmula vicepresidencial J. D. Vance quien ha roto lanzas en su defensa y ha ganado su confianza, después de haber sido dos años antes un durísimo crítico.

Los tres asesores que lleevaron la batuta

Asesores de campaña son Chris LaCivita, de 58 años y exmarine y Susie Wiles, de 67 años, una experimentada asesora política de Florida que desde el 2021 está trabajando en lavar la imagen de Trump por la toma el Capitolio. Las comunicaciones de Trump en las campañas de 2016,2020 y esta de 2024 han estado en manos de Steven Cheung.

Stephen Miller (centro) fue consejero de Trump y es el artífice de la política migratoria

Stephen Miller, conocido como el "Rasputin" de Trump, es el arquitecto de la política migratoria restrictiva y veterano redactor de discursos. Fue consejero del presidente de los Estados Unidos durante la presidencia de Trump.​

Un exasesor de Trump y figura de la derecha de Estados Unidos, Steve Bannon fue liberado ocho días antes de elecciones tras pasar cuatro meses en prisión condenado por desafiar una citación para testificar ante el panel del Congreso que investiga el a Capitolio. Cuando entró en prisión el 1 de julio, dijo desafiante que estaba "orgulloso” de cumplir condena "si es lo que hace falta para enfrentarse a Joe Biden”. Cuando salió dijo al New York Times "No estoy quebrado, estoy fortalecido”. No trabaja oficialmente para Trump pero lo apoya a través de su podcast The War Room.

Musk le dio a Trump USD 75 mllones para su campaña

El protagonista indiscutido al lado de Trump en la recta final de la campaña fue el multimillonario Elon Musk quien le dio su apoyo a los cuatro vientos. Trump djo de él en su discurso de victoria de Palm Beach: “Ha nacido una estrella”, mientras Musk contestó algunas horas después con una frase muy de su estilo: “Juego, set, y partido”. Mientras las acciones de Tesla se disparaban en la bolsa y el poderoso magnate anunciaba su ingreso a la política.

Además: Detenido Steve Bannon el inventor político de Donald Trump

.