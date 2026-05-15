- La fórmula con la que Medellín se volvió un epicentro startup de América Latina por encima de Bogotá y Sao Paulo

Con Ruta N al frente y alianzas con empresas y universidades llevaron a la capital paisa a liderar el ranking en startups por habitante que busca capital extranjero

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más importantes para el emprendimiento en tecnologías en América Latina. Uno de sus logros recientes fue ser reconocida como la ciudad con mayor número de startups por cada 100.000 habitantes, según el ranking de StartupBlink. De esta manera, superó a ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, São Paulo y Buenos Aires.

Este reconocimiento no es producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico. Gracias a estas alianzas, la ciudad ha fortalecido su ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico.

La administración de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, ha impulsado estrategias para promover el desarrollo tecnológico y atraer inversión extranjera. Una de las entidades clave en este proceso es Ruta N, el centro de innovación y negocios de la ciudad.

Esta organización fue creada en 2009 durante la alcaldía de Alonso Salazar Jaramillo, mediante la articulación entre la Alcaldía de Medellín, EPM y UNE. Su objetivo principal ha sido impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en la región. Con el tiempo, se ha convertido en el motor del Distrito Tecnológico de Medellín. No obstante, los cambios en la alcaldía afectan el desarrollo del programa.

Actualmente, Ruta N es dirigida por Carolina Londoño Peláez, quien asumió el cargo en enero de 2024. Londoño llegó durante la administración de Federico Gutiérrez y fue seleccionada por su sólida trayectoria académica y profesional. Antes de este cargo, se desempeñó como directora de investigación e innovación en la Universidad CES. Bajo su liderazgo, Ruta N busca conectar proyectos locales con inversionistas internacionales. La meta es fortalecer la innovación y generar impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

La visión de Medellín no se limita al desarrollo de startups tecnológicas. La ciudad busca convertirse en la capital de la inteligencia artificial en América Latina. También quiere atraer empresas de sectores como Foodtech, Fintech y Energy. El propósito es construir un entorno favorable para el emprendimiento basado en tecnología. Estas estrategias han permitido alcanzar 10,9 startups por cada 100.000 habitantes.

Además, proyectos como La Haus, Finaktiva, Nequi, Magneto y Beunik han fortalecido sus operaciones en Antioquia. Esto demuestra el impacto positivo del ecosistema de innovación local. La combinación de inversión, talento humano y políticas públicas ha impulsado el crecimiento de la ciudad. Medellín continúa consolidándose como un hub de innovación en la región. En conjunto, estos avances reflejan un modelo de desarrollo basado en conocimiento y creatividad.

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