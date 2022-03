Lo que viene ahora: más ataques contra Gustavo Petro

Por: Luis Miguel Ariza |

marzo 14, 2022

En una entrevista, el nobel de literatura colombiano dijo que el mejor negocio es la democracia. Entonces no tendí qué quería decir, sino hasta años después, cuando por fin acepté como norma, supuestamente ilegal, las prebendas para votar por determinado político en épocas electorales.

Recién en Noticias Uno vi la entrevista a Daniel Samper Pizano, donde señala la compra-venta del voto como algo que pasó de delito a normal, adicional el festín de millones de pesos de sospechosa procedencia que bailaron sin ningún tipo de control en las elecciones.

Definitivamente, el presidente entrante encuentra un país sumido en la inoperancia, la anarquía y el desorden. Un país descabezado, mal representado por un presidente que hace ratos dejó de serlo, y la pretensión es que siga así o peor porque esos gobiernos solo creen que administran en pro de unos cuantos industriales y empresarios. La población solo son esclavos sin derechos a los que hay que estigmatizar si se tornan violentos o exigentes.

Sin embargo, el tema no es ese. En mis 58 años no había visto la primera elección que haya salido del corazón y el deseo democrático de un pueblo como esta que sucedió el domingo 13 de marzo, aunque escuchemos siempre la frase lacónica de “Ganó la democracia”.

Pero no nos hagamos ilusiones, no fue toda la contienda electoral la que estuvo dentro del ideal democrático, sino únicamente el grupo que representa el señor Gustavo Petro, donde el voto fue libre y espontáneo. No hubo promesas de empleo, dinero en efectivo y otras garantías y contraprestaciones por ejercer el voto a su favor, porque en otras hubo denuncias de lo mismo de siempre: compra, trasteo, ofertas laborales, coacción para proteger el empleo, amiguismos, becas, etcétera. Y nadie escucha los gritos desesperados denunciando los hechos, como si fuese intencional o no tenemos ley para ese tipo de delitos. O las dos cosas.

A pesar que los resultados dieron una avasallante demostración de democracia y libre elección, los noticieros todos pasaron por encima del fenómeno único en la historia del país y se dedicaron a ofertar en favor de uno de los tantos políticos puestos allí no para mostrar un plan de trabajo, como es el grito general, sino para ir creando el contrapeso porque de lo que se trata es de evitar que el poder Ejecutivo de Colombia se salga de las manos de los que lo vienen administrando como propiedad privada desde siempre.

Para esto han dejado de lado el caso Petro para darle vitrina a Fico, como le dicen al señor Federico Gutiérrez, quien apareció de repente y de una lo subieron al tren de la victoria. Ningún noticiero entrevista a Gustavo Petro por el golpe de confianza que le ha dado a la democracia, pocos diarios lo mencionan, o lo hacen casi por obligación; sus propuestas no tienen eco en las altas esferas sociales del país, pero todos están vendiendo a este señor Fico desde anoche y de seguro en los días siguientes la vaina aumentará a pasos astronómicos.

Ahora cada pendejada que diga será tomada como una contundente demostración de sapiencia y conocimiento del tema, manchado como la solución terminante que necesitamos por encima de ideas progresistas ajustadas a la necesidad, como hicieron con el que sale, que al final terminaron siendo un sartal de mentiras, una tras otra, que traspasó la credulidad del país para llevarla a los organismos internacionales, como la vez que dijo que habían sembrado 180 millones de árboles como muestra de apoyo al medioambiente, o la más reciente, su gobierno protegía a los líderes sociales, no hay muertos por asesinatos sistemáticos, sino homicidios ordinarios que ya están en manos de investigaciones para castigar a los responsables.

Cabe destacar que el hombre es de Medellín, lo que sería como el cuarto pretendiente de esa ciudad a la presidencia en menos de dos décadas, dos de ellos ya lo fueron, uno dos veces consecutivas, y bien mal que lo han hecho. El otro es conocido como el tibio porque ni enfría ni calienta, todo se le va en la norma del fracaso: decir sí a todos, pero dejando claro que no se compromete sino con los que le apoyan en la clandestinidad. Al parecer, el resto del país no tiene líderes capaces de aspirar por la presidencia en franca y justa lid, sólo los campeones en falsas ilusiones que ellos llaman política.

En los pasados debates, G. Petro se levantaba, exponía su plan de trabajo con base a la producción y reactivación de la economía, los restantes se levantaban y atacaban a G. Petro con inocultable rabia, como si no tuvieran un plan que ofrecer a la ciudadanía y sólo estaban allí por órdenes mayores. Hubo el que aspiró a la presidencia sin presentarse a los debates y se la pasaba bailando salsa y mariqueando con pendejadas que no iban dirigidas a nada. ¿Todavía buscan explicaciones por qué G. Petro arrasó?

A G. Petro es fácil combatirlo con sus propios argumentos, por ejemplo, la producción, la reactivación de la economía, la inversión en el agro y la industria, mejoramiento de la educación y la salud, un país más social, pero justo esto es lo que combaten sus opositores. Federico o quien quiera que venga en los próximos días, viene con esa finalidad, evitar ese país soñado. Y lo harán con todos los medios posibles, incluyendo la violencia. Acá se trata de seguir en las mismas como medio de subsistencia de los grandes potentados, quienes han engañado a pequeños comerciantes, a trabajadores y muchos lambones con el agarre de que será peor. ¿Peor en qué? ¿Es posible ir más abajo cuando ya estamos en el fondo? Sin dudas, este es un país muy temeroso y a eso le apuestan los que no quieren cambios de nada.

Veremos de todo en los próximos días, excepto programas de gobierno justos diferentes a los de G. Petro. La intención es que no quede de presidente nadie fuera del aval de los que se les caen los puentes y nadie reclama, cientos de peajes en vías inservibles, y nada, descontrol de precios en todo y silencio.

No debe quedar así la Registraduría tenga que tragarse las ínfulas de independiente. Colombia es propiedad privada y su gerencia no debe caer en las manos que no les conviene a los socios empresarios, los mismos responsables del pésimo país que hoy tenemos, pero omiten denunciar por razones obvias.

Y los noticieros serán el mecanismo correcto para persuadir, de lo contrario, no les darán más contratos ni les financiarán dineros para publicitar lo que les piden publicitar, lo dañino debe dejarse de lado.

Un país equitativo, honesto y justo no existe en la mente de muchos colombianos que ven y viven de la corrupción ahora más que nunca, cuando nadie les castiga ni existen leyes capaces contra ellos porque hasta la ley tiene su rabo de paja.