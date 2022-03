El mea culpa del asesor que dejó a Fajardo para unirse a la campaña de Juan Manuel Galán

El estratega de comunicaciones Juan Abel Gutiérrez dejó de asesorar el año pasado al candidato Sergio Fajardo para adherirse a la campaña de Juan Manuel Galán, uno de los contendores de Fajardo en la Coalición Centro Esperanza y de paso impulsar la lista al Congreso del Nuevo Liberalismo. El monteriano que tiene una empresa de marketing político llamada El Conserje era cercano a los hermanos Galán, asesoró a Carlos Fernando en la campaña por la Alcaldía de Bogotá, pero se quemó y Claudia López se convirtió en la gran triunfadora.

En las elecciones pasadas, Juan Manuel Galán alcanzó solo el 22,55% de los votos de la coalición que correspondieron a 486.808 sufragios, relegándose al segundo lugar de la consulta siendo superado por Fajardo. Por su parte, el Nuevo Liberalismo que lanzó una lista cerrada al Senado alcanzó 329.756 votos, lo que no le dio para tener escaños en la Cámara alta, solo uno en la Cámara por Bogotá en donde Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales (2004-2020), alcanzó más de 39 mil votos.

En su cuenta de Twitter, el asesor confesó su mea culpa por el fracaso del Nuevo Liberalismo y la candidatura de Juan Manuel Galán cuando el panorama pintaba para que al menos, en el peor escenario, sacaran cuatro curules.

Buenos días desde el pabellón de quemados. Hoy no he podido tener una conversación sin llorar o sin que se me quiebre la voz. Creo que es el día laboral más duro de mi vida. Estoy lleno de dudas, de desconfianza en mis capacidades y de miedo. Mi lista del @NvLiberalismo se quemó.

— Juan Abel (@JuanAbelG) March 14, 2022