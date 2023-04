.Publicidad.

El cantante de reggaetón colombiano, J Balvin, ha ido saliendo de la mala racha que le dejó su conflicto musical con René Pérez, más conocido como Residente en el género del Rap, tras acusar al reguetonero de no ser un artista sino un personaje público que solo está interesado en hacer dinero, ya que, “no escribe sus propias canciones”, fuertes declaraciones que llevaron al artista paisa al escarnio público.

Después de aquel escándalo, J Balvin se alejó por mucho tiempo de los medios de comunicación, mientras Residente sacaba una tiradera, donde lo terminaba de enterrar 5 metros bajo tierra. No obstante, últimamente se ha escuchado un poco sobre el cantante tras su última entrevista. Hace poco, Elkin de la Hoz, conocido como Dímelo King, ha ganado mucha fama por sus entrevistas a varias celebridades y su más reciente invitado fue J Balvin.

En dicha entrevista, J Balvin se sinceró sobre su relación con Daddy Yankee. Comenta que él abrió la puerta al reguetón colombiano y abrió conciertos para grandes artistas como Wissin y Yandel, Calle 13, entre otros, por lo que siempre esperó tener la oportunidad de colaborar con Daddy Yankee; incluso iba a sus conciertos y trataba de llamar su atención, sin embargo, como él lo dijo: “Siempre fue mi sueño que Yankee me viera… pero nunca sucedió”. Tal vez no era el momento para J Balvin y no sabemos si lo sea en el futuro, ya que recordemos que hace poco salió a decir que no se siente preparado para regresar a la música.

