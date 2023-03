.Publicidad.

Hace algunos días, el técnico de la selección Colombia sub-20, Héctor Cárdenas, publicó la lista de convocados para los amistosos previos al Mundial de Indonesia. En el listado, además del sorpresivo nombre de Tomás Ángel, aparecía el de un defensa central que está robándose las miradas desde España y que la Federación quería repatriar. Su nombre es Cristhian Mosquera, y en las inferiores del Valencia la está rompiendo.

🚨 La Federación Colombiana le hizo un ofrecimiento formal a Cristhian Mosquera (18), defensa nacido en España de origen colombiano para que venga a la Selección 🇨🇴 👀 Ahora dependerá de Héctor Cardenas si decide llamarlo a la Sub-20. Tiene 20 partidos en inferiores de España 🇪🇸 pic.twitter.com/rB2HfDV4Nu — Pipe Sierra (@PSierraR) March 10, 2023



Ahora bien, horas después del llamado, la selección Colombia tuvo que sacar un comunicado en el que aseguró que la convocatoria del futbolista ya no se haría efectiva. Y es que, aunque Cristhian Mosquera tiene nacionalidad colombiana, también es español y en la furia roja ha tenido algunas actuaciones. Según lo aseguraron medio especializados, el defensor estaba seguro de cambiar la camiseta roja por la amarilla; pero a ultimo momento parece que se arrepintió.

Los rumores son varios. Desde España aseguran que el defensor decidió pensar mejor las cosas, ya que si llega a cambiar de selección, tendrá que jugar para Colombia durante toda su carrera profesional; pero desde tierras cafeteras aseguran que fueron los temas burocráticos los que hicieron que se cayera la convocatoria. El jugador no ha salido a decir nada al respecto y lo único cierto es que le dijo 'no' a la selección Colombia. Ojalá no se arrepienta a futuro, aunque lo más seguro es que los arrepentidos serán quienes lo llamaron tarde.

🚨 El defensa español-colombiano del #Valencia, Cristhian Mosquera (18), no pudo ser convocado en la Sel. Colombia Sub-20 por falta de tiempo para realizar el trámite de cambio ante FIFA ❌🇨🇴 👀 Se debe a los 20 partidos jugados con inferiores de España. Los contactos siguen… pic.twitter.com/7T6STtFHuU — Pipe Sierra (@PSierraR) March 13, 2023