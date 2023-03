¿Se cansó de los malos resultados? La traición que prepararía Juanfer Quintero al Junior de Barranquilla

.Publicidad.

Cuando un jugador del nivel de Juan Fernando Quintero firma por un nuevo club, lo hace con la idea de tener una experiencia competitiva. Esa es una de la razones más importantes para aceptar o declinar una oferta; y a principios de este año, eso era lo que el mediocampista colombiano pensaba que iba a vivir en el Junior de Barranquilla, un equipo que tenía un puesto en torneos internacionales y una plantilla de lujo. Sin embargo, meses después el fantasma del arrepentimiento le estaría carcomiendo la cabeza y el futbolista ya estaría pensando en dejar al club.

-Publicidad.-

Y es que los malos resultados que ha tenido el Junior de Barranquilla no se pueden esconder a simple vista. De la mano de Arturo Reyes el equipo no solo se quedó por fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sino que es ultimo en la tabla de posiciones de la liga Betplay; y aunque Juan Fernando Quintero ha intentado por todos los medios levantar al equipo, sus compañeros no han respondido, y la frustración poco a poco empieza a hacer mella.

| Vea también: ¡Lo echaron, lo echaron! Los resultados que terminaron crucificando a Arturo Reyes en el Junior

Publicidad.

Según lo informó un respetado periodista argentino, si los resultados del equipo tiburón continúan por esa senda de derrotas, lo mas probable es que el jugador colombiano busque nueva casa para mitad de año. Juan Fernando Quintero no se aguantaría el mal momento y podría aceptar su regreso al club de sus amores, River Plate, para tener un poco más de competitividad y jugar torneos internacionales.

Voy a decir algo de #Juanfer: por la info que manejo, si esto sigue asi en #Junior lo veo afuera en junio. Afuera.#JuanferQuintero — Sebastián Srur (@Sebasrur) March 13, 2023

No hay duda que cuando se quiere hacer un proceso, hay que pensarlo desde las directivas hasta los jugadores. De nada le sirvió al Junior de Barranquilla contratar a uno de los mejores jugadores que han nacido en el país, cuando no le aseguraron un técnico experimentado que le hiciera dupla. Si a Juna Fernando Quintero le hubieran puesto un técnico del nivel de Rueda o Alfaro, seguramente otro seria el cantar; y en este momento él no estaría pensando en decir adiós.