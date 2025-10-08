Llegó la nueva pickup de Kia a Colombia, una máquina que sorprende y con precios que impactan

Con un diseño imponente, motor turbodiésel y tracción 4x4, la nueva Kia Tasman marca el ingreso de la marca coreana a este competitivo mundo

la marca coreana decidió dar un paso histórico en su historia: por primera vez se lanza una pickup de Kia. Se llama Tasman y llega a Colombia para redefinir el segmento con una mezcla de potencia, tecnología y diseño que combina la comodidad de un SUV con la rudeza de un vehículo todo terreno.

Presentada oficialmente el 1 de octubre de 2025, la Kia Tasman es una camioneta creada para superar los límites de lo que una pickup puede ofrecer. Con más de cinco décadas de experiencia en el desarrollo de vehículos de propósito especial, la marca coreana desarrolló un modelo versátil y robusto, pensado tanto para el trabajo como para la aventura.

Así es la nueva pickup de Kia: tres versiones para cada tipo de conductor

La Kia Tasman estará disponible en tres versiones, todas con motor 2.2 litros turbodiésel, tracción 4x4 y una combinación de potencia y eficiencia que promete un rendimiento excepcional en carretera y fuera de ella.

Desire MT: con caja mecánica de seis velocidades, está pensada para flotas y usuarios tradicionales. Incluye seis airbags, llave inteligente, modos de manejo y un sistema multimedia de 12 pulgadas con clúster digital integrado.

con caja mecánica de seis velocidades, está pensada para flotas y usuarios tradicionales. Incluye seis airbags, llave inteligente, modos de manejo y un sistema multimedia de 12 pulgadas con clúster digital integrado. Vibrant AT: versión automática orientada al uso diario, con mayor equipamiento y confort: tapicería en cuero, aire acondicionado Bi-zona, cargador inalámbrico, sunroof y ajuste eléctrico del asiento del conductor.

versión automática orientada al uso diario, con mayor equipamiento y confort: tapicería en cuero, aire acondicionado Bi-zona, cargador inalámbrico, sunroof y ajuste eléctrico del asiento del conductor. X-Line AT: la tope de gama, ideal para quienes buscan aventura y lujo. Incorpora asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), cámara 360°, asientos calefactables y ventilados, iluminación ambiental y acabados premium.

|Le puede interesar Samsung apuesta por la IA: así son los nuevos Galaxy S25 FE y Tab S11 que llegan a Colombia

El diseño exterior transmite potencia y carácter. Su amplia parrilla frontal, los faros verticales LED y las líneas angulares de los guardabarros le dan una apariencia robusta. Además, su ángulo de entrada de 29° y salida de 25°, junto con 23 cm de despeje al suelo, le permiten enfrentar terrenos difíciles sin perder estabilidad ni elegancia.

Tasman: tecnología, confort y seguridad

En el interior, la Tasman apuesta por la funcionalidad y el refinamiento. Destacan sus tres pantallas panorámicas integradas de 29.9 pulgadas, con radio de 12.3”, clúster digital de 12.3” y control del A/C de 5.3”. Incluye conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de detalles que priorizan la comodidad: amplio espacio interior, compartimentos ocultos bajo los asientos traseros y la mejor habitabilidad en la segunda fila de su categoría.

El motor de 207 caballos de potencia y 440 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, le permite alcanzar los 100 km/h en 10,4 segundos y una velocidad máxima de 185 km/h. Su capacidad de carga alcanza los 1.151 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg, posicionándose como una de las más fuertes de su clase.

La versión X-Line incorpora los sistemas ADAS más avanzados: control crucero inteligente con función start-stop, asistencias de mantenimiento de carril, frenado autónomo, alerta de punto ciego y control de estabilizador de remolque.

Disponible en seis colores (Negro, Plata, Blanco, Gris, Arena y Verde), la nueva Kia Tasman ya puede encontrarse en la red de concesionarios del país con precios desde $189.990.000 hasta $259.990.000.

Con esta apuesta, Kia no solo entra en un nuevo segmento: redefine lo que significa conducir una pickup. Una camioneta hecha para el trabajo, la aventura y el confort, lista para conquistar todos los caminos de Colombia.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.