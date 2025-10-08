- Samsung apuesta por la IA: así son los nuevos Galaxy S25 FE y Tab S11 que llegan a Colombia

La marca presentó en el país tres nuevos dispositivos: celular, tablet y audífonos, pero ¿valdrán la pena? Le contamos todas sus características

Samsung presentó oficialmente en Colombia tres de sus productos más esperados del año: el Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la serie Galaxy Tab S11, una combinación que consolida su visión de un ecosistema inteligente impulsado por la inteligencia artificial.

De esta manera, la marca busca demostrar que sus dispositivos están preparados para todos los retos del mundo actual. Aunque, vale la pena echarle un vistazo a las características de cada dispositivo presentado, y ver si realmente compiten en un mercado con tanta variedad.

Galaxy S25 FE: el poder de Galaxy AI en la palma de la mano

El nuevo Galaxy S25 FE se presenta como la puerta de entrada a la inteligencia artificial móvil. Equipado con One UI 8 y Galaxy AI, incorpora funciones como Generative Edit, que elimina objetos no deseados de una foto, o Instant Slow-mo, que convierte cualquier video en cámara lenta con un toque.

Su cámara frontal de 12 MP y el motor ProVisual Engine garantizan imágenes más nítidas y realistas, incluso en condiciones de poca luz gracias a la tecnología Nightography. Además, incluye herramientas de edición inteligente, traducción instantánea, resúmenes automáticos y Circle to Search con Google.

El diseño mantiene el estilo premium característico de la línea Galaxy FE, con acabados refinados, batería de 4.900 mAh y carga superrápida de 45 W, ideal para un uso intensivo y conectado.

Buds3 FE y Tab S11: sonido y productividad con IA

Los Galaxy Buds3 FE llegan con un altavoz rediseñado que ofrece graves más profundos y agudos más claros. Su cancelación activa de ruido (ANC) y el sistema de llamadas con aprendizaje automático permiten aislar el sonido ambiente para mantener conversaciones más nítidas. Además, integran Interpreter para traducciones en tiempo real y compatibilidad con Gemini desde los propios auriculares.

Por su parte, la Galaxy Tab S11 —disponible en versiones S11 y S11 Ultra— se consolida como una estación de trabajo portátil. Con las funciones de Galaxy AI adaptadas a pantallas grandes, permite desde escribir con asistencia inteligente hasta transformar bocetos en imágenes con Drawing Assist. El nuevo S Pen, más ergonómico y preciso, y la versión mejorada de Samsung DeX, ofrecen multitarea fluida y productividad total.

Un ecosistema que se integra y evoluciona

El verdadero diferencial está en la conexión entre dispositivos. Una foto tomada con el S25 FE puede editarse en la Tab S11 con el S Pen, mientras la música fluye desde los Buds3 FE y el Galaxy Watch monitorea la actividad. Todo esto ocurre de forma continua gracias a One UI 8 y la arquitectura Galaxy AI, que combina voz, tacto y visión en un mismo flujo de interacción.

Samsung también anunció ofertas de lanzamiento en su aplicación Samsung Shop App, con descuentos de hasta $300.000, auriculares sin costo adicional y multiplicación de puntos Samsung Rewards para redimir en futuras compras.

Con esta nueva generación de dispositivos, la marca surcoreana demuestra que la innovación ya no se trata solo de potencia o diseño, sino de cómo la inteligencia artificial transforma la manera de crear, trabajar y disfrutar la tecnología en el día a día.

