Estará protagonizada por Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Michel Brown llega a la plataforma de streaming el próximo 5 de noviembre

Netflix confirmó, tras varios meses de expectativa, la fecha de estreno de su próxima serie colombiana, un rodaje que busca resaltar el talento nacional. Se trata de Simplemente Alicia, una historia protagonizada por la actriz Verónica Orozco, quien interpreta a Alicia. A su lado está Sebastián Carvajal en el papel de Alejo, su esposo y un escritor de ciencia ficción. El triángulo amoroso se completa con el actor argentino Michel Brown, quien da vida a Pablo, un líder comunitario dispuesto a abandonar el sacerdocio por amor a la protagonista.

La serie estará disponible en la plataforma de streaming a partir del próximo 5 de noviembre. Los espectadores podrán seguir la historia de una mujer atrapada entre dos amores, una indecisión que amenaza con afectar no solo a sus parejas, sino también a su círculo más cercano.

La casa encargada de esta producción fue Estudios RCN, de la mano de los productores ejecutivos Juan Pablo Posada y Daniel Ucrós, con la dirección de Rafael Martínez, el cartagenero que también hizo parte del equipo de dirección de la adaptación literaria Delirio. Junto a Martínez, está Catalina Hernández, la cual ocupó el cargo de asistencia de dirección en Lady, La vendedora de rosas.

La narrativa solo tendrá 20 episodios. Aún no se ha confirmado la existencia de una segunda temporada, pero sin duda, será una serie que conquiste a la fiel audiencia que no puede despegar la vista de las novelas nacionales.

Las estrellas del elenco

Verónica Orozco regresa a la pantalla chica después de su participación en la tercera temporada de La primera vez, también en Netflix. Este nuevo papel se suma a su exitosa trayectoria actoral, iniciada en 1992 con su protagónico debut en la telenovela Oki Doki.

Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer. Producciones como Francisco, el matemático, A corazón abierto, Bloque de búsqueda y Arelys Henao: aún queda mucho por cantar siguen siendo recordadas por la fuerza y calidad de sus interpretaciones.

Michel Brown, por su parte, se ha ganado el cariño de miles de televidentes, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la televisión. Su papel como Franco Reyes en Pasión de gavilanes marcó un antes y un después en su carrera, posicionándolo como uno de los actores más destacados del medio.

Además, es considerado uno de los profesionales más versátiles de la actuación. Ha trabajado en teatro, cine y realities, sumando así una experiencia diversa que lo ha hecho merecedor de cinco premios TVyNovelas.

El más joven del elenco es Sebastián Carvajal, actor y modelo oriundo de Bucaramanga. Su carrera comenzó en 2016 con una aparición especial en Sin senos sí hay paraíso, y ese mismo año formó parte del elenco de Soy Franky, serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica.

Con el tiempo, su presencia en pantalla fue ganando protagonismo hasta llegar a su primer papel estelar en Enfermeras. Desde entonces, ha recibido reconocimientos como Mejor Talento Favorito del Público en los Premios India Catalina y Actor Influencer Favorito en los Premios Online. Su rostro se ha vuelto cada vez más familiar en los hogares colombianos.

