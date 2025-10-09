El galán que destronó a Salvador del Solar y Christian Meier los peruanos más guapos de la tv colombiana

Jason Day tiene 40 años, nació en Lima, estudió en Estados Unidos y en Argentina, pero fue en Colombia donde encontró la pasión por su carrera actoral

Lorenzo aspira a convertirse en el Fiscal General de la Nación más joven de la historia de Colombia. Silvia, su esposa, es chelista, devota de su familia y busca equilibrar su vida artística con su rol de madre. Isabella, hija de ambos, atraviesa una etapa de adolescencia marcada por preguntas sobre su identidad, su vínculo con los parientes y el consumo de sustancias psicoactivas. A esa tríada se une una huésped inesperada, Sonia, la cual desencadena conflictos y conduce a situaciones que amenazan con construir un futuro lleno de incertidumbre.

La Huésped es una serie de Netflix protagonizada por Laura Londoño como Silvia, Carmen Villalobos como Sonia, la huésped, y Jason Day como Lorenzo. Day interpreta a un hombre con ambición política, preocupado por la imagen que ha construido de sí mismo, por su esposa y por su hija, dispuesto a lo que haga falta para proteger esos lazos.

La serie se estrenó el 24 de septiembre de 2025 y en poco tiempo se convirtió en tendencia. Esta semana ocupó el segundo puesto en Colombia. Tiene 20 episodios y ha sido destacada por la audiencia por su trama de suspenso centrada en relaciones familiares, poder e identidad. Jason Day ha sido uno de los personajes más comentados. Tiene 40 años, nació en Lima, Perú, el 8 de julio de 1986.

Ese no es su primer papel importante. Debutó en cine en 2005 con Mañana te cuento. En 2008 participó en Máncora, película dirigida por Ricardo de Montreuil, papel que le dio visibilidad fuera de Perú. En televisión ha estado en producciones como Esta sociedad, La Tayson, Corazón rebelde, Lalola y 2091. No fue hasta el 2012 que empezó a relacionarse con Colombia gracias a una serie producida por Mundo Fox y RCN. Ese mismo año, actuó en El Capo.

Estudió actuación en Los Ángeles y también dirección de cine en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Ha trabajado en cine, televisión, teatro y cortometraje.

Pese a su talento, el camino no ha sido fácil. En entrevista con El Comercio, reveló que ahora, tras sus últimas participaciones, ha logrado reconciliarse con su oficio, pues durante mucho tiempo estuvo insatisfecho con la actuación:

“Me he vuelto un romántico de mi oficio, y lo necesitaba porque estuve muy desilusionado por mucho tiempo. Ahora he vuelto a conectar desde un lugar muy bonito”.

Sobre su vida privada mantiene reserva. Usa redes sociales principalmente para su trabajo y opiniones sobre temas sociales. También participa en activismo ciudadano, derechos humanos y campañas sociales en Perú.

Con este perfil, el papel de Lorenzo en La huésped añade otra capa a la carrera de Jason Day. Desde sus inicios hasta ahora ha demostrado compromiso con su oficio, con proyectos que cruzan fronteras, con historias que abordan lo político, lo íntimo y lo social. En esta serie ese cruce se vuelve central: ambición política, relaciones rotas, identidad y consecuencias.

