Llega el final de 'Frente al espejo'

Por: Pedro Nel Borja |

julio 18, 2022

Con la publicación del informe final por parte de la Comisión de la Verdad, llega la cuarta y última temporada de Frente al espejo, que se centrará en ayudar a la comprensión y apropiación de este documento multimedia, cuyo objetivo es explicar detalladamente lo que ocurrió durante el conflicto armado en Colombia, al tiempo que brinda recomendaciones para la no repetición.

En cada uno de los ocho capítulos de esta producción se abordan las preguntas difíciles a partir de las cuales se construyó el informe: ¿Qué les pasó a los niños, niñas y adolescentes en la guerra?, ¿por qué hubo casi un millón de colombianos exiliados por amenazas a su vida y a su integridad?, ¿cómo se vieron impactados los pueblos étnicos?, ¿qué situaciones afrontaron las mujeres durante este periodo y cómo resistieron a los actores armados?

Es así como el público podrá ver los testimonios de víctimas y responsables en donde narran la forma en que quedó afectada su vida cotidiana con el conflicto. De acuerdo con Carol Ann Figueroa, libretista de Frente al espejo, “esta nueva temporada demandó mayor precisión en la terminología y en los datos para lograr que hubiera una correspondencia con el informe final de la Comisión de la Verdad. El proceso fue retador pero al mismo tiempo muy interesante”.

Una de las grandes novedades está relacionada con el cambio de actitud que tendrá la conducción de Santiago Alarcón, puesto que deja la ingenuidad y la confusión con respecto al esclarecimiento de la verdad del conflicto para apropiarse de la información, por lo que con seguridad y vehemencia se atreverá a realizar afirmaciones sobre lo sucedido, basado en argumentos.

“En esta oportunidad, Frente al espejo desmenuza el informe final para que la gente pueda conocerlo de una forma coloquial y clara. Es un documento que nos debe interesar a todos porque habla de lo que somos. Para mí fue difícil enterarme de muchas cosas. Sin embargo, la producción me sensibilizó con la realidad de Colombia, me solidarizó con las víctimas y me confrontó con mi verdad, a tal punto que sigo tratando de entender este país para poner mi granito de arena en la no repetición”, afirmó el actor Santiago Alarcón.

Las diferentes secciones también presentan una evolución: Colombia sin filtro revela las cifras que encontró la Comisión de la Verdad en más de cuatro años de trabajo; en Relatos de la no repetición, por medio de la voz de las víctimas en primera persona, se narra a fondo una historia que ilustra cómo afrontaron lo ocurrido; y El informe cuenta es un espacio de entrevistas con los responsables de investigar y esclarecer cada capítulo del documento.

Según el director del programa, Álvaro Perea, “Frente al espejo inició lleno de dinamismo, expectativas y sueños. Ahora es más real. Estaba diseñado para una juventud indolente y un poco apática que comenzó a participar activamente y a ser consciente de su papel político a medida que fuimos desarrollando los capítulos. Esto fue una coincidencia. Pero sí hemos sido el reflejo de ese país que cambió y que se volvió mucho más empoderado de lo que pasó y de lo que podría pasar”.

A modo de cierre de esta temporada, habrá un episodio especial en donde el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, realizará una declaración ético política para entender el impacto de la guerra y la importancia de seguir las recomendaciones para romper la cadena que mantiene a Colombia atada a la violencia.

”El resultado de pararse frente al espejo es ante todo una confrontación con uno mismo. Porque cuando tú entiendes la situación que ha atravesado el país, cambias de posición sobre la realidad y sientes un llamado orgánico a hacer algo. Yo creo que esta producción no da respuestas definitivas pero sí entrega una forma más informada y amigable de cuestionarse”, señaló Carol Ann Figueroa.

Un insumo atemporal

Además de mostrar la verdad de cara al país, Frente al espejo busca ser un insumo informativo con carácter atemporal, por lo que todos los datos, historias y testimonios revelados se podrán consultar en las redes sociales y en el canal de Youtube del programa, así como en la página web de la Comisión de la Verdad y de Capital Sistema de Comunicación Pública.

“Los capítulos están hechos para ser vistos hoy, mañana o tiempo después porque hablan de 50 años de guerra. De hecho, en los colegios piden a los alumnos ver Frente al espejo para hacer tareas de investigación. Por lo que quedará incluso como parte del informe final”, aseguró Santiago Alarcón.

Este magazine periodístico transmedia de la Comisión de la Verdad con el apoyo de la Unión Europea, realizado por Capital Sistema de Comunicación Pública, fue reconocido en 2021 como Mejor producción periodística en los premios India Catalina. Adicionalmente, ganó en la categoría + Democracia de los Premios TAL que galardonan lo mejor de la televisión pública en América Latina, y representó a Colombia en la selección final de los INPUT 2022 que se llevaron a cabo en Barcelona.

Los horarios de emisión en los diferentes canales será el siguiente:

Capital Sistema de Comunicación Pública: todos los domingos del 24 de julio al 4 de septiembre a las 8:30 p.m. con repetición los lunes a las 9:00 p.m.

todos los domingos del 24 de julio al 4 de septiembre a las 8:30 p.m. con repetición los lunes a las 9:00 p.m. Telepacífico: todos los martes del 19 de julio al 13 de septiembre a las 6:30 p.m.

todos los martes del 19 de julio al 13 de septiembre a las 6:30 p.m. Telecaribe: todos los jueves del 21 de julio al 15 de septiembre a las 10:00 p.m.

todos los jueves del 21 de julio al 15 de septiembre a las 10:00 p.m. Teleantioquia: todos los martes del 19 de julio al 13 de septiembre a las 10:00 p.m.

El público también podrá seguir los detalles de esta producción a través de las redes sociales: en Twitter @frenteal_espejo, en Facebook @FrenteAlEspejoCol, en Instagram @frentealespejocol y en el canal de YouTube @FrenteAlEspejoCol.