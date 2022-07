Como fuente de agua la única que fluye es la corrupción

El agua potable es fuente de corrupción en algunos territorios del norte del Cauca. Claro que no es propiamente el agua potable, porque no existe; ni siquiera es el agua sin tratamiento, cruda, porque abunda en la región; es el inacabable proyecto de suministrarla procesada, precisamente a los municipios que no la tienen, y nunca la han tenido.

|Le puede interesar: Nostalgias y miserias del caño de La Ahuyama