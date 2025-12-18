Llamado de atención a Rappi, El Éxito y Dislicores, para evitar ventas de vapeadores a menores de edad

Para la SIC los negocios deben implementar controles más estrictos en las tiendas web para confirmar la edad de sus usuarios

Los funcionarios de la SIC en la inspección de tiendas web notaron situaciones llamativas. El control lo realizaron por la entrada en vigencia de la Ley 2534 de 2024, donde se regula y controla los vapeadores, cigarrillos y electrónicos. La norma se conoce con el apodo de Ley antivapeo, por prevenir la popularización y consumo de cigarrillos electrónicos entre menores de edad.

En la inspección de la Superindustria habría posibles infracciones a la regulación. Empaques llamativos y atractivos para menores de edad, falta de controles para la determinación de la edad del cliente, información en inglés, que dificulta la comprensión, o promoción de los productos. Un total de 10 comercios deberían imponer medidas.

Uno de los grupos que deberían tomar medidas es Almacenes Éxito. Cadena donde esta Carlos Calleja en la dirección, tras la compra de los Centro Americanos al grupo Casino de Francia son los que deberán aplicar las recomendaciones de la SIC. Otro comercio con necesidad de implementar controles es Rappi, la famosa plataforma gobernada por Simón Borrero (CEO), Sebastián Mejía (Presidente) y Felipe Villamarín. Otro grupo con vigilancia y reconocida es Dislicores.

La compañía Dislicores, que hoy está a cargo de Juan Martín González De Bedeut y de su hermana Luz María cubren el país mediante sedes regionales Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué y Eje Cafetero. Sus tiendas tienen más 700 referencias de vinos, entre ellas la más vendida en el país, Gato Negro. Si quieren evitar problemas con multas deberán hacer cambios.

En general, la inspección de la SIC se encontró dentro de las distintas plataformas no contaban con controles diferentes a botones de menores de confirmación de edad o advertencias.

