A una hora de Bogotá una multinacional levantó el data center más resistente de Colombia

Ilkari, que en el país tiene a la cabeza a Eduardo Espinel montó una infraestructura única en la zona franca de Tocancipá para almacenar y distribuir datos

La multinacional Ilkari, que tiene de CEO a Shane Paterson, amplió en Tocancipá Cundinamarca su data center, centro de datos en español. La razón de Ilkari para invertir en Colombia es la expectativa de poder conseguir una parte de un mercado de millones. Los centros de datos para 2030 se estima llegaran a mover unos 300 millones de dólares.

El data center diseñado por Ilkari en Tocancipá tiene una infraestructura envidiable y a la par de otros centros en el mundo. Los equipos pueden seguir funcionando en condiciones extremas, dado el caso, la oficina podría seguir almacenando, procesando y distribuyendo datos a diferentes negocios alrededor del mundo tampoco es problema si se va la luz existen generadores alternos, la compañía seguiría trabajando. Ilkari tiene sedes en Tocancipá-Colombia, Málaga- España, Dublín-Irlanda y Londres-Reino Unido.

Para Colombia Ilkari designó a Eduardo Espinel, un ingeniero eléctrico, como cabeza del centro de datos. El ejecutivo antes de llegar a la multinacional trabajó en Ecopetrol, RCN Telecomunicaciones, Liberty Latinoamérica entre otros. Espinel logró darle a la compañía el certificado Icrea Nivel IV, un certificado de resiliencia. En la seccional trabajan alrededor de 32 personas; no obstante, esperan llegar a 40 trabajadores y abrir otro centro de datos.

Ilkari seleccionó Tocancipá por la cercanía a Bogotá, la facilidad de importar equipos de alta tecnología y garantizar profesionales capaces de moverse en el negocio de los datos, como ingenieros eléctricos o de sistemas. En Colombia existe una inversión importante en centros de datos, gigantes como Cirion, el grupo Gelsa, Host Dime ya ofrecen servicios enfocados en ese sector.

Vea también: Los peruanos del Grupo Romero dueños de Credicorp siguen apostándole a Colombia ahora con Data Centers.

