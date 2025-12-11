La SIC reafirmó su multa contra Gloria Colombia, Lactalis, Sabanalac y Lácteos Hacienda San Mateo por usar lactosuero

De nada les sirvió a las lecheras impugnar el castigo de la Superindustria, esta mantuvo firme la multa superior a los $ 21 mil millones

Las empresas de leche, Gloria Colombia, Lactalis, Sabanalac y Lácteos Hacienda San Mateo cuando se enteraron de la sanción de la Superindustria por un valor total superior a 21 mil millones de pesos, por vender como leche entera un producto al que le habían añadido lactosuero, engañando a los consumidores sobre la composición y calidad del producto, decidieron impugnar la Resolución No 4168 de febrero de 2025.

Para Gloria Colombia, cuyo representante legal es Andrés Arturo Guerrero, la toma de las muestras no siguió todos los requerimientos del caso, hubo alteraciones en la muestra tomada por el Invima, afectando los exámenes de lactosuero. Según la empresa, sus formas de producir leche son más eficientes que las de la competencia y no existen malas prácticas.

En el caso de la Hacienda San Mateo, representada por Juan Benito Rodríguez, la metodología usada por el Invima no podía usarse, y Sabanalac a su vez, reiteró a través de su gerente Edwin Molano Cardona, la falta de validez de las muestras usadas del Invima. Lactalis en cambio, a cargo de Juan Camilo Velásquez Aguirre, lo que pidió fue consideración a la SIC por estar corto de dinero, sus cuentas no son las mejores y debe pagar varios préstamos.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a los juristas de las distintas compañías y analizaron el cuestionado proceso de muestreo, determinaron que no hubo ningún error en las muestras realizadas y que las pruebas químicas realizadas cumplían la normativa vigente en el país. Consideraron que tener problemas de caja no era justificación para mezclar lactosuero con la leche, un subproducto del queso es más económico y no tiene el mismo perfil nutricional, por lo que su adición sin declararlo es un acto de deslealtad con el cliente y con la competencia.

A manera de conclusión, ninguna defensa utilizada por las firmas lecheras fue suficiente y por lo tanto se podía mantener la multa y el veredicto de uso de lactosuero en insumos para productos de las marcas Medalla de Oro, De la Cuesta, Pomar, Latti y Parmalat, que son la usadas por las empresas Gloria Colombia, Lactalis, Sabanalac y Lácteos Haciendo San Mateo, quedó en firme.

