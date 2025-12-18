Quien es la magistrada que mando a la cárcel a dos de los ministros más cercanos de Petro

Aura Alexandra Rosero ya había sido drástica con Álvaro Uribe y repitió con Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco a quienes quiere ver detenidos en una prisión

Los argumentos y las pruebas contra los exministros de hacienda Ricardo Bonilla y del interior Luis Fernando Velasco que presentó la Fiscal María Cristina Patiño, que investiga el entramado de corrupción en la UNGRD con Olmedo López y Sneyder Pinilla y la testigo María Alejandra Benavides como protagonistas centrales, terminaron convenciendo a la magistrada de Aura Alexandra Rosero de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.

El caso terminó en manos de Rosero que tuvo el rol de juez control de garantías. por azar, es decir le cayó en sus manos por reparto y la Fiscal Patiño demostró más allá de toda duda razonable la vinculación de los dos ex ministros en el caso. Bonilla se defendió presencialmente y Velasco virtualmente durante en varias audiencias de imputación.

Bonilla defendido por el abogado Mauricio Pava y el caso de Velasco lo tomó la también experimentada abogada penalista Rosa Elena Suárez, los juristas no lograron probar su inocencia de los funcionarios, quienes no aceptaron los cargos. El ex ministro de hacienda incluso declaró “¡No acepto los cargos! Hace medio siglo trabajo en actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita”, afirmaciones que la fiscal no tuvo en cuenta y siguió adelante con la imputación de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

Según la acusación, Bonilla se encargó de direccionar los dineros, y Velasco trabajó en el acercamiento y contacto de los congresistas cuyos votos se requerían para aprobar decisiones legislativas y que fueron obtenidos con prebendas a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. La Fiscalía pidió casa por cárcel pero la magistrada Aura Alexandra Rosero fue más drástico y ordenó detención intramural.

La magistrada de Aura Alexandra Rosero reemplazó en el caso al jurista José Joaquín Urbano Martínez y está ya era mediáticamente conocida porque siendo parte del Tribunal de Bogotá le negó una tutela al expresidente Álvaro Uribe interpuesta por el abogado Jaime Granados. Una vez quede formalmente en firme esta decisión el IMPEC es el encargado de decidir el lugar de reclusión donde tendrá que pagar una condena cuyo tiempo aun no se está definido.

