Liderazgo y política con sentido social

A propósito de las actuales elecciones para presidencia y Congreso de la República me permito, muy respetuosamente y sin ánimo de ofender, luego de analizar las movidas electorales de estos días, poner en tela de juicio la situación actual en torno a lo que al liderazgo se refiere. Aviso, no se pretende atacar candidato alguno o los afectos de alguno, sino invitar a analizar la naturaleza del verdadero liderazgo.

Según se entiende, el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales y/o directivas que posee una persona o un grupo para influir en la forma de pensar o actuar de una sociedad u otro grupo. Si bien se tomen decisiones dentro de un cuerpo directivo, el líder —llámese, presidente, director, rector, gerente etc.— tiene la última palabra.

Es un error craso que las masas pongan sus esperanzas y su futuro en una figura pública cuyo perfil sienten es el reflejo de sus anhelos. Los seres humanos, seres imperfectos y finitos no pueden garantizar un bienestar general, no pueden, con su propia imperfección, combatir los males sociales.

El cambio no empieza por combatir las oligarquías o ciertos modelos corruptos de política o sistema económico y social. Empieza por un cambio espiritual, tener una voluntad fehaciente y decidida, desde el más humilde hasta el más encumbrado, de llegar a vivir una norma más alta. Es la disposición que tenga un pueblo de sentarse a pensar, reflexionar y leer sobre el mal uso de la lengua, las malas costumbres, la falta de civismo, la avaricia, la codicia, el libertinaje, la vestimenta inapropiada, la publicidad que vende ideas erróneas y degradantes de la sexualidad, la mujer, etc.

Sentarse a reflexionar sobre cómo construir y mantener un matrimonio sano y equilibrado. Cómo entender que nuestra pareja no es una propiedad, cómo educar a nuestros hijos sabiamente, cómo los jóvenes de la calle pueden contribuir a reforzar las lecciones de valores impartidas por padres responsables para nuestros hijos, cómo evitar riñas por la mala lengua, las malas formas de relacionar o tratarse. En fin, la pereza de muchos por aprender y poner en práctica principios santos, sanos, rectos. Muchos hoy solo quieren un líder que les ayude a salir de su pobreza, pero solo de una forma material. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Matan a los líderes. ¿Dónde están los liderados? ¿Qué hacen? ¡De la esperanza no se vive!

Liderazgo social implica que un pueblo sabio ponga freno a las malas tendencias y las bajezas de la naturaleza humana. Así podrá elegir y dirigir su destino sabiamente y poner en la esfera directiva no a alguien capaz, sino alguien que también viva de los principios compartidos para garantizar el bienestar, el derecho recto, la justicia y la equidad. “La justicia engrandece a la nación”.

Luther King, Gandhi, Bolívar, Lutero y muchos otros hombres de principios lucharon por la libertad, la justicia, pero para que el mundo fuera un lugar mejor los pueblos debían apropiarse de los principios e ideales por los cuales estos hombres lucharon, pero no fue así. Por eso muchos males, pensamientos, tendencias e influencias contra los cuales lucharon aún prevalecen hoy día.

Pueblos que solo quieren un mesías con sus mismas debilidades, que solo pueden decir que lo material es la solución, cuando el fondo es un problema de tipo espiritual. No se malentienda. No se refiere al uso de la religión o las prácticas religiosas que de por sí gozan de mi total respeto… sino a la adopción de una forma de pensar que eleve al ser dentro de lo que es santo, lo que lo ennoblece, lo hace humilde, respeto propio y por los demás, la naturaleza, para creyentes respeto a Dios, para no creyentes, a lo que respetan.

¿Cómo se va a combatir la pobreza cuando aumentan los embarazos indeseados, se malgasta el dinero en cosas sin provecho ni valor, se abusa del sexo, se envenena la mente con lenguaje, imágenes, sustancias psicoáctivas y toda forma e invención humana distorsionadas y malsanas?

¿Cómo puede la policía combatir mejor el crimen y garantizar mayor seguridad? Observando el pueblo y las normas, y amando su práctica. Los primeros policías en la sociedad son los padres y de ellos dependen sus hijos. ¿Cómo pueden los jueces impartir justicia y transparencia, cuando el pueblo e individuos se comprometen y disfrutan de los buenos principios? ¡Cómo pueden los concejos directivos tomar decisiones sabias y prudentes, de la misma manera?

La protesta pacífica en ciertos sentidos es muy buena, pero cuando en pueblos como Venezuela se atornillan individuos que solo se perpetúan para salvarse el pellejo a sabiendas de que están llevando a la nación a su total ruina es cuando inevitablemente el pueblo con valentía, así toque perder la vida, expulsa y condena a los que propiciaron desde el poder la debacle social. Así mismo, este mismo pueblo se compromete a aprender de esos errores, observar principios, y ser él mismo, no solo los órganos de control, los vigilantes de quien está en el poder se ciña a los mismos principios, incluyendo a las autoridades. No es sabio que todos los venezolanos se pasen a otros países sino a enfrentar unidos y sin cesar esa recua de energúmenos insensibles e insensatos que se apacientan a sí mismos sin importarles la suerte de sus congéneres.

Todos pensamos diferente y es bueno pensar diferente, pensemos diferente. Sin embargo, al mismo tiempo escojamos una misma línea de pensamiento de amar, vivir, sentir, practicar y prodigar principios y valores que eleven a la sociedad. No formas de pensar que dividan.

Hasta tanto eso no sea una norma en cada ser humano, hasta tanto hombres y mujeres no aprendan a amarse y respetarse como es debido, hasta tanto no aprendamos a dar buen uso a la lengua, a dañar las malas maneras, a llamar malo a lo bueno y a lo bueno malo, llamar dulce a lo amargo y amargo a lo dulce, a aceptar “mentiras como verdades porque son agradables de oír”, si decidimos entregar a alguien o ciertas instituciones el poder para decidir nuestro destino sin importarnos la alta norma, se puede entender con toda seguridad que esa sociedad está condenada.

Está bien elegir a determinado individuo, pero primero se debe elegir amar y vivir en armonía con esos principios porque donde hay un pueblo sabio y entendido los corruptos son como hojarasca.

“Lo que me preocupa no son los hechos de la gente mala. Es la indiferencia de la gente buena” —Martin L. King.

“Si hay algún idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”— Gandhi.

“Miren cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán alivio para sus cargas”— La biblia.

Eso es verdadero liderazgo con sentido social.

