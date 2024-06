Levy Rincón: ¿por qué su éxito es también su maldición?

Como petrista moderado, me molesta ver a Levy Rincón madreando a todo el mundo. Me dan ganas de que a Petro le vaya mal para ver cómo Levy defiende lo indefendible

En mayo de 2008, Antonio Caballero escribió una columna en Semana sobre Uribe y el poder que empezaba así: "Hubo un pensador chino que decía que la idea de ejercer el poder es como cabalgar a un tigre, el jinete nunca se puede desmontar porque en ese mismo instante el tigre lo devora".

Bueno, lo mismo le pasa a Levy Rincón: creó un personaje que no para de gritar, de vociferar, de madrear. Se montó en ese tigre y logró el reconocimiento que quería. Pero he leído blogs de gente que lo conoce en persona y cuentan que es calmado, que no se interesa todo el tiempo por política y que le gusta la literatura. Esa faceta nunca la podrá mostrar en público. Eso sería como bajarse del tigre.

Para Levy Rincón, vivir de la coyuntura política actual es su sustento; nos muestra que no sabe hacer otra cosa: como afirma que tiene un noticiero (un noticiero de opiniones, que no cuenta nada nuevo, ni da chivas y menos investiga, vaya “noticiero”) escoge entonces ciertas “víctimas” para hacer contenido.

Por ejemplo con Vicky Dávila... lleva no sé cuántos videos criticando lo que tuitea, lo que hace y no hace y claro, monetizando a costillas de ella, que si a Dávila le da por hacer retiros espirituales indefinidos para preparar su candidatura (que para allá va montada en el tigre de Semana) Levy se jode porque a los retiros irían también Uribe, Paloma y la Cabal. ¿Entonces de qué hablaría? Así es que de lo que ellos hagan (o dejen de hacer) dependen enteramente los videos del valluno.

Yo creo que tendría que hacer entonces un video sobre los rolos de la Javeriana y los Andes en un concierto de tropipop, solo para usar su exasperante muletilla: “La gente de bien, carachas, la gente divinamente”. 35 veces en un video de 25 minutos y esperar a ver si Vicky y su pandilla les da por aparecerse.

O no, mientras tanto podría sacar ese espejo retrovisor tamaño extrajumbo, ese que solo refleja del 7 de agosto de 2022 para atrás (el mismo que usan el 99% de los petristas purasangre).

Porque para Rincón la historia de Colombia empieza en el primer mandato de Uribe. Antes de eso no le interesa, o no sabe, o le da lo mismo. La polarización que empezó a cosechar Uribe en el país no es el principio de nada, liberales y conservadores se decapitaron mutuamente durante décadas. Turbay Ayala ordenó desaparecer y torturar a miles de jóvenes de izquierda en el cantón norte de Bogotá, pero el retrovisor del Youtuber hasta allá no llega.

Entonces fue bien curioso ver, por ejemplo la respuesta del impresentable de Iván Duque cuando la semana pasada la periodista Paola Herrera le preguntó por la corrupción durante su mandato en la UNGRD en una rueda de prensa y el ahora Dj respondió: mi gobierno fue contundente contra la corrupción, ahora, si hubo “irregularidades” (lindo aforismo para no decir que saquearon esa entidad) pues que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer.

Pues bueno, la reacción de Levy en un video ante la corrupción al parecer comprobada en esa entidad en el gobierno Petro es idéntica a la del expresidente, pero en sus propias palabras: "Si existieron ratas como Olmedo López que se robaron millones que eran para la Guajira, pues que encanen a esos malparidos (sic)".

Y después dicen que los extremos no se tocan, como cuando una culebra se muerde la cola, cada uno a su manera defendiendo sus intereses e ideales. Pero Levy aclara que hay una diferencia: Duque defendió a Karen Abudinen y Petro reconoce culpas. Bueno ¿y? La corrupción estuvo en los dos gobiernos punto.

La narrativa del valluno de “esto es de buenos contra malos, y yo soy de los buenos” como si fuera una película de vaqueros es obtusa y maniqueísta; es blanco o negro, uno o cero, todo o nada, no hay matices. Y si usted no está conmigo, entonces lo madreo.

No habla sobre las pescas milagrosas de la guerrilla y de los campos de concentración que hicieron en la selva, nada, los únicos malos fueron los paramilitares, pero pues es el personaje que construyó... (el tigre en el que se montó) yo me pregunto viendo esa cantidad de tatuajes si no se hizo uno que diga: "Uribe y Duque: malos, muy malos". Petro y Francia: buenos, muy buenos. Y lo ve siempre antes de grabar cada video dándose palmadas en la frente.

Soy de izquierda, pero no fanático. Soy petrista moderado, pero no pendejo. Por eso me molesta ver a este señor manoteando. Me exaspera a tal punto que me dan ganas de que a Petro le vaya mal solo para ver a Levy como defiende lo indefendible y en el fondo espero que saque un libro de literatura para que se lo devore el tigre del olvido, porque nadie lo va a seguir en ese plan de escritor, porque su éxito es también su maldición.