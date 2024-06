Se acabo la pelea, Carla Giraldo y Cristina Hurtado habrían hecho las paces antes del final del reality

.Publicidad.

La Casa de los Famosos se ha convertido en un programa de gran polémica y no solo por lo que pasa dentro de la casa. Es que, mucho se ha hablado respecto a la relación que tienen las presentadoras del programa. Durante varios capítulos, se pudo evidenciar la tensión que existía entre ambas mujeres, que al parecer no lograron congeniar en un inicio. Aunque se especuló bastante sobre la relación que tenían ambas mujeres, Cristina Hurtado incluso llegó a hablar de esto. Con lo dicho, quedó claro que con Carla Giraldo, las cosas no estaban bien. Sin embargo, parece que todo ha cambiado entre ambas, o es lo que dicen en redes.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo habrían arreglado su relación antes del final de La Casa de los Famosos

Recordemos que semanas atrás, en entrevista para la revista Semana, Cristina Hurtada comentó que su relación con Carla Giraldo era nula. Según dijo la mujer, cada una tenía su parte en el estudio, demostrando así la distancia entre ambas presentadoras. Parecía que todo iba a terminar así entre las dos, teniendo presente que está por acabarse La Casa de los Famosos. Sin embargo, según ha empezado a sonar en algunos medios, ambas mujeres habrían hecho las paces, acabando así con la discordia. Ahora bien, es necesario aclarar que, Cristina siempre aseguró tener a Carla en sus oraciones.

Pero un día, las oraciones pasaron a un nuevo plano, cuando una de ellas entendió lo tonto que era el conflicto que había entre las dos. Cuenta Cristina Hurtado que durante una conversación con su esposo, reflexionó al respecto. Según la paisa, buscó a Carla Giraldo y hablaron, pudiendo así desahogarse e incluso, llegar a pedirse disculpas. Es así como la relación de ambas presentadoras de La Casa de los Famosos cambió totalmente. Al parecer, ahora ambas disfrutan de trabajar juntas e incluso se buscan para poder hablar. Como dirían por ahí, un cambio de 180 grados el que hubo en la relación de ellas dos.

Una gran noticia, pese a que se dé justo antes de que el reality del Canal RCN vaya a terminar. Aún así, es lo mejor para que ambas queden en buenos términos. El camino es largo y no se sabe en qué otro proyecto se puedan encontrar ambas mujeres. Por su parte, Carla Giraldo regresa a la actuación y será parte de la segunda temporada de La Primera Vez.

