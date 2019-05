Lecciones de un desastre del Reino Desunido

La renuncia de la Primer Ministra May este viernes en Londres, es el corolario de una muerte anunciada, al haber fracasado la aprobación de su propuesta, después de cuatro intentos en el Parlamento, para lograr una de salida ordenada de la Comunidad Europea.

Su incapacidad de liderazgo deja un legado muy obscuro. Hoy, la Gran Bretaña es un país totalmente dividido, no solo por las visiones tan distantes relacionadas con el Brexit, sino por la fractura de los partidos, donde hay posiciones irreconciliables entre los extremos dentro de estas agrupaciones políticas.

El Reino Unido, otrora referencia de un sistema democrático y político funcional, hoy se mueve hacia el filo del abismo, para convertirse en el Reino Desunido, y un muy lamentable ejemplo de disfuncionalidad y estupidez. Es un caso patético, que muestra el impacto que tiene en una sociedad, la falta de liderazgo de la clase política, en un momento crucial de su historia.

En medios como el NY Times, se publicaron varios artículos este viernes sobre la renuncia de la Primera Ministra May. Llaman mucho la atención, por los durísimos comentarios expresados por algunos comentaristas de este prestigioso diario, y porque muestran la magnitud del problema que deja esta señora, al renunciar como cabeza del gobierno inglés.

Hoy, las encuestas recientes en Colombia, muestran que hay una muy baja popularidad del presidente Duque, cuando apenas lleva nueve meses de su mandato. Hacía mucho tiempo, no se percibía un vacío de liderazgo tan preocupante, para responder a las diferentes crisis que enturbian el panorama político, económico y social, que están minado la confianza de muchos colombianos, en la capacidad del primer mandatario para enfrentarlas.

Dado este ambiente tan preocupante, el propósito de este artículo, no es solo el de comentar sobre la situación que deja la señora May. También quiero mostrar, que con varios de los comentarios expresado en el NY Times, se puede hacer un preocupante paralelo para analizar la situación actual en Colombia.

“May fue una persona indecisa en momentos claves y sobre estimó sus fortalezas”. Hoy se percibe que Duque luce indeciso en temas críticos porque seguramente no se atreve a ir en contravía de Uribe su patrón, lo cual limita muchísimo su capacidad de actuación. Al aceptar ser el elegido de Uribe, Duque sobrestimó su fortaleza para manejar a su mentor y el ala extrema del Centro Democrático.

“El problema con May es que sólo reconoce la realidad cuando la golpea en la cara”. Al buscar afanosamente un consenso al principio de esta semana, Duque demuestra que finalmente la realidad le está golpeando también a su cara. Los vientos que sembraron Uribe y sus colegas, haciendo la oposición al gobierno de Santos, hoy se les están devolviendo como verdaderas tempestades, cuando tienen la responsabilidad de gobernar un país cada vez más complejo y dividido.

“Las señoras May insistió en una salida dura del Brexit a pesar de no tener el mandato ni los votos para respaldar su posición”. Duque insistió en buscar modificar el acuerdo con las FARC en lo relacionado con la JEP (Justicia Especial para la Paz), a pesar de no contar con las mayorías y haber antagonizado a los partidos no alineados con su agrupación política.

“May es una persona que trabaja duro. Pero no puede construir una canción, o escribir un poema. Pero si usted está liderando un gran cambio, lo debe inspirar con drama o con lirismo”

A Duque se le ve recorriendo el país y trabajando duro, pero no ha sido capaz de articular una visión que inspire a una sociedad fragmentada y desconfiada de los políticos, los partidos y de las instituciones del Estado. Y el tema es de una importancia mayúscula, cuando el proceso que dejó a medio hacer Santos con las FARC, era una cambio mayúsculo y una gran oportunidad para la sociedad colombiana.

“Trágicamente, May escogió complacer el ala derecha de su partido”.Y como le sucedió a la señora May, Duque ha escogido hasta ahora plegarse a las posiciones recalcitrantes del ala más extrema de su partido. Al hacerlo, en lugar de sanar las heridas y acercar a los opositores, para poder generar consensos que dice buscar, está logrando todo lo contrario. Hay una percepción de ingobernabilidad muy preocupante, cuyo impacto comienza a afectar el estado de ánimo de la gente y la confianza inversionista, que son vitales para la actividad económica de un país.

“Tuvo el poder de definir el significado del Brexit”. En sus primeros meses, Dique tuvo la oportunidad de definir el significado de un país en paz. Sin embargo, estamos viendo con asombro, la recreación de una película de horror, que se esperaba ya hubiéramos superado. Las noticias están siendo copadas por los asesinatos de líderes sociales, los ataques a militares por parte del ELN y ex FARC, órdenes en las Fuerzas Armadas con el potencial de revivir los falsos positivos, etc.

“La ejecución del Brexit siempre iba a ser difícil porque se baso en mentiras”. La llegada del Centro Democrático al poder estuvo precedida por su triunfo marginal en el plebiscito donde ganó el NO. Este logro se basó en mentiras descaradas, como lo reconociera en su momento, el gerente de esa campaña liderada por Uribe. Pero la paradoja de la vida, es que este partido termina en el poder con Duque, con la responsabilidad de implementar los acuerdos de la Habana con las FARC, a los cuales se opusieron con patas y manos,. Si el tema era un gran reto en sí mismo, resulta mucho más difícil porque les toca vivir el efecto de sus propias mentiras.

“La señora May se destruyó por sus propias decisiones fatales”. En estos primeros meses del mandato de Duque, lo que se ha visto es que no ha sido afortunado al tomar ciertas decisiones, como fue su obstinación de perder un tiempo precioso tratando de cambiar y torpedear a la JEP. Por el bien del país, espero que no termine destruido como May, por no tomar las decisiones acertadas. Y ojalá que el final de su mandato no acabe “ destruido por su ceguera y su obstinación, su soledad, deserciones y desesperación” que es como califica el NY Times la salida de May en la GB

Definitivamente la situación de los políticos en el Reino Desunido, y el desastre que hoy enfrenta ese país, espero que sirva para hacer un paralelo de lecciones para que ojalá Duque reflexione. Los retos que enfrenta son realmente muy complejos. Los colombianos esperan que ejerza su liderazgo, destetandose de la sombra de Uribe.

También, que demuestre que es capaz de utilizar el poder de su cargo para unir a todos los colombianos, hastiados de las dinámicas destructivas que tanto daño le están produciendo al país. Y rezar para que lo logre, porque Brexit y Venezuela son dos ejemplos de lo que sucede cuando esto no se logra.

