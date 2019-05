Indignación selectiva

La moral y la ética llegan hasta el límite en que el dinero, el poder y la ignorancia lo ordenan.

Sí, sin duda alguna fue un hecho lamentable y reprochable lo que hizo la revista Semana al despedir a su columnista estrella, Daniel Coronell, cuando precisamente él había cuestionado el silencio de este medio de comunicación respecto a la investigación que involucraba al gobierno de Iván Duque con los falsos positivos, pero si hacemos memoria, este medio siempre se ha ajustado ya sea de forma implícita o explícita al gobierno de turno. Pasó con Santos y ahora pasa con Duque.

Sin embargo, el objeto de este artículo no recae solamente en este asunto específico, pues así como revista Semana existen otros medios, periodistas y activistas sociales que hablan de lo que les conviene y no necesariamente siempre favorecen al gobierno de turno. Unos cuantos “periodistas” no son imparciales (como lo dicta su profesión), sino que por el contrario investigan a determinados políticos y gobernantes que se oponen a su criterio e intereses y evitan tocar a otros, cuando el deber del periodismo es inspeccionar a todo el poder, es decir, a los políticos de izquierda y derecha, incluso a quienes dicen ser de centro.

Estos “periodistas” en vez de promover el profesionalismo, lo que hacen es destilar clandestinamente “veneno” con sus comentarios e investigaciones hacia sus opositores, mientras callan la corrupción e injusticias que se han cometido en otras direcciones, bandos o lados del poder. Basta con examinar los discursos de estos “periodistas” en Twitter, donde si no investigan y atacan a Uribe o a Duque, si lo hacen con Santos, y si cuestionan a Uribe o a Duque, evitan hablar de Santos. ¿Cuántos de esos periodistas que hoy cuestionan e investigan a Iván Duque (que a mi parecer, me parece perfecto) se han rehusado a investigar el escándalo de Odebrecht vinculado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos o lo que mencionó en alguna ocasión un exintegrante del Vaticano, con respecto a los recursos millonarios que tenía Juan Manuel Santos escondidos en el banco de esa entidad (El Vaticano)? Ninguno ha abordado estos temas con la profundidad que se requiere.

Ahora bien, por otro lado encontramos a los “dueños de la moral”, esos que sin importarles un carajo los demás, promueven acciones irresponsables para quebrar empresas en nombre de la moral y la ética; esos mismos personajes que no han encontrado acciones más inteligentes para protestar contra los dueños estas empresas, que invitar a un montón de personas a retirar los productos que tienen en estas entidades, haciendo que a la larga una gran cantidad de colombianos pierdan sus empleos; esos individuos parcializados como María Fernanda Carrascal, que se indignan selectivamente o cuando a ellos les conviene (al igual que los periodistas). Todos estos personajes irresponsables han invitado a muchos de los seguidores que tienen en las redes sociales, a retirar sus productos o suscripciones del Grupo Aval o revista Semana, sin pensar en las consecuencias que puedan afectar a los empleados de estas compañías, para cumplir así con la tarea “moral” y “ética que se despierta en ellos, siempre del lado que les conviene.

Si ustedes revisan detenida y juiciosamente los perfiles de Twitter y demás redes sociales de periodistas y activistas sociales colombianos, verán que es verdad lo que les menciono: hablan de lo que les conviene. Al parecer la indignación es selectiva y deberían ser cuestionados por esto.

