- Le sonó la flauta a Alpina con los suplementos y su presidente Ernesto Fajardo decidió comprar el 100% de la empresa

Boydorr fundada por Miguel Múnera desarrollo un producto estrella que le compite al famoso Ensure y ahora este y otros formaran parte del portafolio de Alpina

La multinacional colombiana Grupo Alpina, con 80 años de trayectoria desde su fundación en Sopó, ha dado un paso definitivo en su estrategia de diversificación al completar la adquisición del 100 % de las acciones de Boydorr SAS, Boydorr Nutrition y el Centro Latinoamericano de Nutrición (Celan), a través de su filial Alpina Productos Alimenticios. Esta operación es fruto de un acuerdo iniciado en 2022 con los fundadores Miguel y Andrés Múnera, en donde Alpina se hizo inicialmente al 60 % de Boydorr buscando robustecer su portafolio de alimentos especializados y capitalizar un mercado de fórmulas nutricionales en amplio crecimiento.

Alpina ya había incursionado en esa línea con productos funcionales como Regeneris o Yox y de ahí pasaron a los nutracéuticos, que son los que necesita tomar o comer una persona que no puede alimentarse normalmente. Con la seguridad de contar con un mercado estudiaron el portafolio de Boydorr y trazaron su estrategia para quedarse con sus productos. Y ya lo consiguieron, Boydorr, cuenta con una oferta de fórmulas nutricionales para diversas condiciones de salud, incluyendo cáncer, enfermedades renales y diabetes.

Esta estrategia ha sido pensada para diversificar el uso de proteínas derivadas del suero de leche y así expandirse a subproductos de su materia prima, sin azúcares añadidos para satisfacer necesidades de la población adulta mayor que cada día es más numerosas.

Entre los productos se encuentran la línea Prowhey, un alimento con propósito médico especial para adultos y adultos mayores que incluye una línea de recuperación muscular, para pacientes con diabetes, cáncer, enfermedades renales y pulmonares crónicas, condiciones neurodegenerativas y disfagia (dificultad para tragar alimentos sólidos, líquidos o saliva), y Proklein, enfocado en la nutrición pediátrica. El nombre de la empresa es en homenaje a John Boyd Orr considerado el padre de la nutrición moderna, quien ganó el Nobel de la Paz en 1949.

La multinacional liderada por Ernesto Fajardo proyecta que este segmento podría llegar a representar entre el 10 % y el 15 % de su negocio en cinco años, convirtiéndose en una de las unidades más rentables. Esto se debe a que estos productos tienen precios más altos y son menos vulnerables a la volatilidad que afecta a los lácteos de consumo masivo. Actualmente, la holding Grupo Alpina integra ocho compañías, tiene presencia en cuatro países y administra un portafolio de más de 60 marcas.

