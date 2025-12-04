- La estrategia de Ernesto Fajardo con Alpina que puso a los gringos a consumir sus productos

Durante el primer semestre de 2025, el Grupo Alpina reportó ventas netas por $1,1 billones y un crecimiento del 6,7% frente al año anterior. Un impulso que reafirma a esta compañía como una de las más importantes del país en materia de lácteos y alimentos. Detrás de este buen momento hay una figura que ahora también lidera el camino del grupo para conquistar el mercado de Estados Unidos.

Se trata de Ernesto Fajardo, administrador con títulos de la Universidad del Rosario y la Universidad de Washington, quien inició su recorrido en la empresa como CEO en 2013. En aquel entonces, la compañía aún no había adoptado el nombre de Grupo Alpina, cambio que se oficializó en 2018 para incursionar en nuevos negocios, según explicó el propio Fajardo en su momento. Esa transformación, liderada por quien fue nombrado presidente del Grupo Alpina en enero de 2024, derivó en la creación de Alpina Productos Alimenticios e Inversiones Alpes, esta última orientada a actividades inmobiliarias.

Ernesto Fajardo.

Estos movimientos han sido clave en la integración de unas ocho compañías y en la adquisición, en 2021, del 70% de Clover Sonoma, una empresa de productos lácteos ubicada en el norte de California. Esta compañía nació en 1916 en Petaluma, ciudad del condado de Sonoma, y ha obtenido diversas certificaciones que reconocen sus altos estándares de calidad y producción.

Planta de Clover Sonoma.

Clover Sonoma fue adquirida en 1977 por la familia Benedetti, de la que no se sabe si tiene algún vínculo con Colombia, y más de 30 años después entró a jugar el Grupo Alpina, convirtiéndose en un aliado estratégico y en una pieza clave para seguir expandiendo la marca en esta zona de Estados Unidos. Para sellar la operación, Alpina realizó una inversión de 250 millones de dólares.

Los planes del Grupo Alpina para dominar el mercado de Estados Unidos

Alpina aterrizó en Estados Unidos en 2011 y, buscando más que exportar productos, instaló su propia planta de producción en Batavia, Nueva York. Sin embargo, esta operación fue vendida en 2019, dejando temporalmente a la empresa sin un punto de producción en ese país. Aun así, continuó exportando parte de su portafolio, avenas, arequipes y otros productos, mientras definía una nueva estrategia para el mercado norteamericano. Hoy, la adquisición de Clover Sonoma les abre nuevamente la puerta para una participación más sólida.

Desde la planta ubicada en California, Alpina se centrará en la producción de mantequillas, cremas y yogures altos en proteína. La alianza ya arroja resultados: Clover ha crecido un 6% en lo que va del año y sus utilidades se expandieron un 40%. Según afirmó Fajardo, en el sur de Estados Unidos han aumentado sus ventas un 50% frente a 2024.

Aunque las exportaciones a Europa empiezan a asomarse como una posibilidad, el foco principal sigue estando en Estados Unidos. Por eso, junto a Boydor, empresa adquirida por Alpina en 2020, continúan desarrollando productos líquidos que puedan llegar no solo a Colombia, sino también a otros países, especialmente al mercado estadounidense. Es un nuevo intento por conquistar este territorio, tras el fallido experimento con su antigua planta y una marca que nunca alcanzó la recordación esperada.

