- Una empresa polaca de latas es la gran aliada de Bavaria en su plan de expansión en el Caribe

Canpack, la empresa de latas de aluminio que llegó al país asociada a Bavaria, le apuesta al mercado regional con una segunda planta

Bavaria encontró en Canpack, una empresa de origen polaco productora de latas, su aliada para expandirse sin el embotellamiento tradicional de botellas en vidrio. Canpack aterrizó en Colombia en 2018, actualmente tiene a la cabeza a Camilo Pérez y se propone seguir creciendo de la mano de Bavaria.

Ya ha anunciado una inversión superior a USD 140 millones de dólares —unos 548 mil millones de pesos— para construir una segunda planta en Malambo (Atlántico), desde donde creará un hub regional de producción y exportación de envases de aluminio mediante acceso de transporte fluvial y marítimo para atender mercados de Centroamérica, el Caribe insular, Venezuela y el norte de Suramérica, como Guyana.

Canpack es propiedad de la familia Giorgi en cabeza de Peter F. Giorgi, su presidente y CEO desde 2013, además de heredero y único dueño desde enero de 2025 a través de Giorgi Global Holdings Inc (GGH) con sede en Blandon, Pennsylvania, Estados Unidos. La familia italiana Giorgi inmigró a Pennsylvania en la segunda década del siglo XX donde fundó la compañía Can Corporation of America para envasar sus cultivos de champiñones, Giorgi Mushroom Co.

En 1989, Peter y su padre invirtieron en la empresa polaca Pol-Am-Pack, que se convertiría en Canpack en 1992. La empresa es líder internacional en envases de bebidas de aluminio, cierres y botellas de vidrio, con más de 8.500 empleados y 28 fábricas en cuatro continentes. El pasado mes de enero, el presidente Vladimir Putin, mediante decreto, se hizo al control de los activos de la empresa en Rusia, país donde controlaba el 30 % del mercado de contenedores de aluminio para bebidas.

Su operación industrial en Colombia comenzó con una primera planta en 2019 en Tocancipá (Cundinamarca) con el objetivo de promover la lata como alternativa al tradicional envase de vidrio para la cervecería Bavaria, su principal socio local. Esta primera planta, que tuvo una inversión de USD 150 millones, cuenta con dos líneas de alta velocidad que le dan capacidad para producir entre 1.300 y 1.900 millones de latas de aluminio anuales.

El nuevo proyecto se desarrollará en tres fases. La primera, ya en marcha, permitirá poner en el mercado 1.000 millones de latas adicionales en el primer trimestre de 2027. Las siguientes expansiones se ejecutarían en un horizonte de 36 a 48 meses, hasta alcanzar una capacidad total cercana a 2.500 millones de latas solo en esta nueva planta. Se anticipa que generará 160 trabajos directos calificados para le región Caribe.

Aunque Bavaria seguirá siendo el principal cliente, con su expansión la compañía abre la puerta a otros segmentos como envases para gaseosas, jugos, aguas, bebidas energizantes, vinos y bebidas alcohólicas listas para consumir.

