Le llegan refuerzos al arzobispo antioqueño que reemplazó a Darío Monsalve quien dejó huella en Cali por su rol social

El Papa León XIV nombró dos obispos auxiliares con trayectoria en las misiones del Pacífico y la docencia par apoyar a Monseñor Luis Fernando Rodríguez

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo de Cali, tendrá dos nuevos obispos auxiliares nombrados por el papa León XIV para acompañar su labor pastoral en una de las zonas eclesiásticas más importantes del país.

El arzobispo Rodríguez, antioqueño, fue nombrado por el papa Francisco, quien lo designó en diciembre de 2022 para suceder a monseñor Darío de Jesús Monsalve, considerado de avanzada dentro de la Iglesia, y centro de la polémica por su participación en la búsqueda de la paz con las Farc y en los diálogos con el ELN en Quito.

Los elegidos son el padre Arnulfo Moreno Quiñonez, perteneciente al Vicariato Apostólico de Guapi, y el padre Luis Fernando de Jesús Pérez Agudelo, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín. La designación de los nuevos obispos auxiliares llega en un momento en que la Iglesia enfrenta importantes desafíos relacionados con la reconciliación, la violencia, la pobreza y la necesidad de fortalecer el tejido social en distintas regiones del país.

Padre Arnulfo Moreno Quiñonez, misionero en el Pacífico

El padre Arnulfo Moreno Quiñonez nació el 25 de marzo de 1979 en El Charco, departamento de Nariño y se le reconoce por haber desarrollado una intensa labor pastoral y misionera en comunidades del Pacífico, una de las regiones más golpeadas por la pobreza, el aislamiento y el conflicto armado. Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali y fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 2010 para el Vicariato Apostólico de Guapi.

En su ministerio fue vicario parroquial de la Catedral La Inmaculada Concepción de Guapi, párroco de la parroquia San Antonio de Padua y administrador parroquial de distintas comunidades, tanto en Colombia como en España, donde prestó servicio en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en Chelva, Valencia. También lideró la parroquia Nuestra Señora del Rosario Santa María de Timbiquí y trabajó como delegado de Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Guapi.

Asumió como provicario del Vicariato Apostólico de Guapi entre 2024 y 2025, durante el periodo de sede vacante previo al nombramiento de monseñor Alfonso García López. Allí consolidó su trayectoria marcada por el trabajo misionero y la cercanía con las comunidades del Pacífico.

Padre Luis Fernando de Jesús Pérez Agudelo, formador de sacerdotes

Por su parte, el padre Luis Fernando de Jesús Pérez Agudelo nació el 21 de septiembre de 1967 en Itagüí y fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1992 para la Arquidiócesis de Medellín. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y posteriormente obtuvo una licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, una de las instituciones académicas más prestigiosas de la Iglesia católica.

Durante más de tres décadas de sacerdocio ha desempeñado labores pastorales, académicas y formativas. Fue vicario parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús y párroco de las parroquias Jesús Nazareno y San Blas. También ejerció como viceasesor del Movimiento Familiar Cristiano, fortaleciendo procesos de acompañamiento a las familias y comunidades parroquiales.

Sin embargo, una de las áreas en las que más se ha destacado es la formación de nuevos sacerdotes. Ha sido formador del Seminario Conciliar de Medellín en distintos periodos, rector del Seminario Mayor de la Diócesis de Armenia y, desde 2010, se desempeña como vicerrector y formador del Seminario Conciliar de Medellín. Actualmente también integra varios organismos de consulta y dirección pastoral dentro de la arquidiócesis antioqueña.

Con estos nombramientos, el papa León XIV refuerza el liderazgo pastoral de la Iglesia en Cali y apuesta por perfiles con amplia experiencia en misión, formación sacerdotal y acompañamiento comunitario, en una región que continúa enfrentando grandes retos y mantiene una profunda tradición de fe.

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