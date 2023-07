Le fracasó a Germán Vargas su propuesta de unir a liberales y Partido de la U contra Petro

.Publicidad.

La cabeza del partido Cambio Radical Germán Vargas Lleras aceptó en su cuenta de twitter que su propuesta de unirse con el Partido Liberal y el de la U, para poner mesas directivas del Congreso como preámbulo a una coalición legislativa más fuerte para oponerse al gobierno Petro y presentar una reformas sociales alternativas, no le funcionó.

Pero fue incluso más lejos. Denunció que, por el contrario, los dos partidos tradicionales que buscó como socios para atajar las reformas de Petro, estarían buscando hacer acuerdos burocráticos, con nombramientos en el alto gobierno –lo que implicaría un nuevo revolcón minsiterial- para reconformar la coalición de gobierno. Vargas es el único jefe de los grandes partidos que se ha opuesto abiertamente al gobierno.

1/3 Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) July 20, 2023

La rapiña por la composición de las presidencias y vicepresidencias de Senado y Cámara será mayúscula y se conocerá solo en la noche. No se han logrado acuerdos ni siquiera dentro de los propios partidos, como es el caso de los Verdes a los que les correspondería la Presidencia del Senado. Aunque Angelica Lozano anunció en su twitter que tenía la representación del Partido Verde, sus copartidarios Inti Asprilla y el barranquillero Ivan Name anunciaron ellos no declinaban su aspiración de presidir el Congreso y que irían hasta el final.

Uno no renuncia a aquello por lo que ha luchado.

Mañana 20 de julio me postularé a la presidencia del Senado.

Muchas gracias a todos por su apoyo!!

✊🏽Fuerza✊🏽 — Inti Asprilla (@intiasprilla) July 20, 2023

Name recibió un golpe por parte del Presidente con la decisión de retirar a su hermano Dario Alberto Name del cargo de Consejero de relaciones exteriores en la embajada de Colombia en Cuba a donde había llegado nombrado por el gobierno Duque. Como están las cosas, la Plenaria del tendría la palabra. Asprilla es el gran aliado de Petro, con lo cual puede arrastrar los votos del Pacto Histórico y Name podría correr por la calle del medio y convertirse en una tercería que lo saque adelante con los votos de los partidos tradicionales.

