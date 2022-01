Laura Tobón empieza el 2022 con una nueva vida en sus manos

.Publicidad.

La presentadora Laura Tobón no ocultó su felicidad en Instagram tras haber traído a este mundo a Lucca, quien nació el pasado 29 de diciembre. Esto fue lo que lo que dijo la modelo quien junto a su esposo, el poderoso empresario Álvaro Rodríguez, viven este especial momento:

"El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz baby LUCCA 💫 Cuanto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte… eres más de lo que esperaba…. Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer!! SOY MAMÁÁ…!! todavía no me la creoooooo🥳🥳🥳🥳

Les contaré más adelante como han sido estos días para mi y cómo fue este día tan especial🙏🙏 Feliz año nuevo amores míos gracias por mandarme tanta energía para mi parto y para estos días… 2021 GRACIAAAAAAAAAS!!🙏🙏🐣 Te amo Álvaro Rodríguez"

