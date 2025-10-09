Las tres universidades colombianas de donde se gradúan los profesionales menos apetecidos por las empresas

Aunque gozan de prestigio académico, sus egresados no son los más buscados por las empresas, según el QS 2026

Escoger una buena universidad hoy no es suficiente. Ya no basta con tener un nombre reconocido o un campus moderno: cada vez más jóvenes y familias revisan las referencias, los rankings y la posición que las instituciones logran en listados internacionales. Esto no solo garantiza una buena formación, sino que también puede abrir más puertas en el mundo laboral. Sin embargo, estos mismos estudios, que sirven de guía para muchos, también pueden resultar incómodos para algunas universidades colombianas.

Hace poco se conocieron los resultados del QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2026, elaborado por la firma QS Quacquarelli Symonds, uno de los listados académicos más importantes del mundo. Y allí, además de destacar las universidades colombianas más prestigiosas, también se revelaron cuáles son las menos apetecidas por las empresas a la hora de contratar egresados.

Las universidades colombianas entre las menos apetecidas

Como ha ocurrido en años anteriores, en el ranking brillaron instituciones como la Universidad de los Andes, la Javeriana y la Universidad Nacional, que mantienen su prestigio en la región. No obstante, el estudio también arrojó resultados menos favorables para otras universidades que, si bien son reconocidas en Colombia, aparecen en posiciones bajas cuando se mide su reputación entre los empleadores.

El indicador clave de este listado es la “reputación entre empleadores”, es decir, qué tan apetecidos son los egresados de cada institución dentro del mercado laboral. Según este parámetro, la Universidad del Valle ocupa la posición 80 en el ranking general, con un puntaje de 52,9, ubicándose en el duodécimo lugar entre las colombianas.

Esta institución pública, orgullo de Cali y del suroccidente del país, ha sido históricamente una de las más destacadas por su calidad académica. Sin embargo, el estudio refleja que, en términos de empleabilidad, sus egresados no tienen el mismo nivel de demanda que los de otras universidades del país.

Seguidamente aparece la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), que se ubica en la posición 69 del ranking general, con 59,7 puntos. Esta universidad privada, con presencia en Medellín, Bucaramanga, Montería, Palmira y Bogotá, ha sido tradicionalmente reconocida por su enfoque en la formación integral y los valores. No obstante, en esta medición, también se encuentra entre las instituciones cuyos egresados son menos buscados por las empresas.

Finalmente, se encuentra la Universidad del Norte, una de las más prestigiosas del Caribe colombiano, ubicada en Barranquilla. En el QS 2026 ocupa la posición 57 con un puntaje de 59,7, lo que la sitúa por encima de las anteriores, pero aún lejos de los primeros lugares de preferencia laboral.

Pese a los resultados, es importante destacar que estas universidades siguen figurando entre las más sólidas y respetadas del país. Cada una de ellas mantiene proyectos de investigación, innovación y responsabilidad social que las hacen relevantes dentro del sistema educativo colombiano.

Además, aunque los indicadores de empleabilidad pueden ser más bajos, los egresados de estas instituciones suelen destacarse por sus habilidades blandas —comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y empatía—, competencias que son cada vez más valoradas en los entornos laborales modernos.

