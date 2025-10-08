Sus adicciones por poco lo sacan de la música, se recuperó y regresó. Ahora la Universidad de la Costa le entregó un honoris causa por su aporte cultural

Para el reguetonero estadounidense Nicky Jam, radicarse en Colombia significaba empezar de nuevo. Cuando llegó a Medellín en 2007, el género urbano en el que quería ser famoso aún estaba en formación. Figuras como Daddy Yankee y Tego Calderón apenas comenzaban a trazar el camino. Pero el país le devolvió todo el esfuerzo que puso en su carrera y ahora, más de quince años después y con varios éxitos acumulados, el norteamericano de origen boricua recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de la Costa, en Barranquilla.

El reconocimiento fue otorgado en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, como homenaje al impacto musical que ha tenido desde su llegada al país. Para Nicky Jam, este título, entregado el pasado 2 de octubre, tiene un valor especial. Su padre siempre quiso que obtuviera un diploma universitario.

Le podría interesar: Así logró Mariana Gómez salir de la depresión y convertirse en la actriz consentida de Caracol TV

"Yo vivo 100% orgulloso de esto porque yo siempre he tenido en mente que la educación es todo; yo he ganado varios premios, pero yo sé que uno de los premios que más mi papá quería ver era este", confesó durante su discurso al recibir el reconocimiento.

Aprovechó también para destacar el valor de la educación en la sociedad, subrayando que "no tener educación es lo que hace pobre a la gente del barrio" y recordando que muchos de los amigos con los que creció en Massachusetts ya no están vivos.

Este suceso acompaña el resurgimiento de su carrera musical con el lanzamiento de su EP Sunshine, luego de haber anunciado su retiro de la música en 2023. No es la primera vez que regresa tras una pausa. Después de la disolución de su dúo con Daddy Yankee y el declive de su carrera, vino a Colombia decidido a recuperar su lugar en la música. En esta ocasión, el motivo había sido un consumo desmedido de alcohol, una situación que lo llevó a querer alejarse del ojo público a pesar de su estabilidad laboral.

“La gente cree que la vida ya se acabó, los traumas ya no existen, los problemas ya no están… esos problemas se quedan ahí [en la cabeza]”, explicó en entrevista con Molusco TV este mismo año.

Por fortuna, su faceta como empresario ha sido clave para mantenerse firme, incluso durante los altibajos de su salud mental. Desde su estrellato, ha contado con un sustento empresarial que lo ha mantenido en pie. En Colombia, tiene dos negocios importantes.

El primero es una empresa de representación musical con un estudio de grabación en Medellín. Este sello reúne a artistas de renombre como Manuel Turizo, Luis Alfonso, Sky, Kapo y Aria Vega.

Leer más: El rapero que pasó de vivir en las calles a llenar el Movistar Arena

El segundo está enfocado en inversiones inmobiliarias. Nicky Jam ha adquirido terrenos en Guatapé, Antioquia y en Tierrabomba, Cartagena, con la intención de desarrollar hoteles y resorts.

Para el cantante, su prioridad ahora es mantenerse honesto consigo mismo, cuidar su relación con las sustancias psicoactivas y continuar inspirándose en los demás. Todo esto, bajo un nuevo título que lo acompaña: doctor en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.