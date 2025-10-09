El sello de Alta calidad multicampus que respaldan el título profesional de los egresados de Unipamplona

Durante tres días de ceremonias, la Unipamplona graduó a cientos de estudiantes, consolidando su papel en la educación pública del nororiente

La Universidad de Pamplona en su compromiso con la formación profesional graduó durante el 6, 7 y 8 de octubre a cientos de jóvenes del país que se dieron cita en las instalaciones del teatro Jáuregui de la sede principal y el coliseo Jossimar Calvo en Villa del Rosario, Cúcuta. Allí también disfrutaron de una gala cultural por parte de los grupos artísticos y culturales de la Unipamplona.

Las ceremonias de grados en este 2025-2 ratifican el trabajo de más de 64 años que ha desarrollado la Institución pamplonesa a lo largo de su historia llevando consigo el legado de nuestro fundador el padre José Rafael Faría Bermúdez.

Son alrededor de 2 mil nuevos profesionales de pregrado y posgrado de las modalidades presencial y a Distancia que podrán sus conocimientos al servicio de las naciones alrededor del mundo, aportando al desarrollo social, económico, político, cultural y de investigación bajo el sello de excelencia.

Fueron jornadas emotivas, en las que, además, las familias provenientes de todas las regiones del país llegaron a recibir junto a sus hijos el fruto de años de sacrificio y esfuerzo. Hoy inician un nuevo camino siendo profesionales y con un futuro prometedor.

Durante esta celebración el rector de la Unipamplona, Dr. Ivaldo Torres Chávez, felicitó con orgullo a cada uno de los graduandos y sus familias por el logro obtenido, como también agradeció por confiar y elegir a la Universidad de Pamplona como su Casa de Estudios para formarse profesionalmente.

“Estamos felices de estar en estas ceremonias de graduación, de entregar al país nuevos profesionales. Hoy recordamos nuestra razón de ser, el por qué los jóvenes nos ven como escenario para cumplir sus sueños, es nuestra razón de ser: abrir las puertas a la juventud del país para que se formen como profesionales”, mencionó el Dr. Ivaldo Torres Chávez, rector.

Dr. Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad de Pamplona

Además, exaltó el esfuerzo y trabajo de cada uno de los graduandos en estos cinco años de vida académica “llegaron a esta universidad con muchos sueños, expectativas y ganas, esos sueños se complementaron semestre a semestre y hoy nos estamos convirtiendo en los profesionales que somos, hoy seremos el referente para otros jóvenes”, agregó el Dr. Ivaldo Torres.

Por su parte, la Dra. Laura Villamizar Carrillo, vicerrectora Académica, dijo “Hoy estamos muy felices, y les queremos decir felicitaciones, celebren con sus familias, piensen que todo ese sacrificio, ese amor que pusieron para venir a estudiar con nosotros pues dio sus frutos, así que felicitaciones para los graduandos y también para los familiares de cada uno de ellos”.

Unipamplona inclusiva

La Institución se ha destacado por ser incluyente y comprometida con la formación de profesionales íntegros. Su misión de ofrecer educación de Alta Calidad sin fronteras ha permitido que todos los jóvenes sin ningún tipo de distinción puedan cumplir sus sueños de profesionalizarse.

Uno de esos ejemplos es el de Andrés Eduardo González Suárez, quien con esfuerzo, disciplina y motivación logró superar los desafíos que implica estudiar con discapacidad visual.

“La satisfacción del deber cumplido. Mi motivación siempre fue lograr una mayor independencia y autonomía, y romper el paradigma de que las personas con discapacidad visual sí podemos seguir escalando y cumpliendo nuestros sueños”.

De la misma manera, el rector entregó un reconocimiento, en el marco de las ceremonias de grado en Villa del Rosario, a la graduanda del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones Angie Ropero, quien demostró grandes capacidades aún con su discapacidad auditiva.

Asimismo, en estas celebraciones varios estudiantes recibieron exaltaciones por su liderazgo, compromiso y representación estudiantil dentro de la Institución durante sus años de estudios.

Estas distinciones que hace la Alma Mater resalta la dedicación y compromiso de los estudiantes que, más allá del ámbito académico, asumen con responsabilidad la vocería de sus compañeros.

“Esta etapa es satisfactoria, llena de aprendizajes y desafíos. Hoy puedo decir que la persona que inició primer semestre no es la misma que recibe su título. Agradezco profundamente a la Universidad de Pamplona; es un orgullo ser egresado de esta institución que nos forma no solo como profesionales, sino también como seres humanos comprometidos con la sociedad”, expresó Jhoan Sneider Gélvez Lizcano, quien se desempeñó como representante estudiantil durante los periodos 2022-2 al 2024-2.

En el marco de estas celebraciones los graduandos de las especializaciones y maestrías también vivieron un grato momento. Ellos fortalecen sus conocimientos con esta formación avanzada que confirma el compromiso académico y profesional de nuestra Institución.

Leonardo Pérez, graduado de la Maestría en Controles Industriales, expresó: “Estoy agradecido con la Universidad por permitirme cumplir mis sueños en esta institución. Hoy mi mensaje es de ánimo para que más personas se vinculen, porque ahora es más posible seguir preparándonos y alcanzar nuestras metas”.

Sin duda, esta ceremonia de grados marca la historia de los graduandos, sus familias y toda la comunidad universitaria quienes se conjugaron para alcanzar esta meta.

“Venimos desde Aguachica, César, el viajecito fue un poco largo y agotador, pero vale el esfuerzo hoy estar aquí, y decirles que por un hijo uno hace hasta lo imposible por estar al lado de ellos, gracias a la Universidad de Pamplona me siento muy agradecido porque mi hijo logró alcanzar un sueño no solo de él sino de nosotros”, indicó Pablo Cañizares, padre de egresado de Ingeniería Mecánica.

Hoy en día como institución de educación superior reafirmamos nuestro compromiso con la educación integral y con sello de Alta Calidad Multicampus, durante la historia hemos sido cuna de más de 110 mil profesionales que han dejado huella en diferentes sectores del país y el mundo.

