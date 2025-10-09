A comienzos de 2024, se estimaba que en Colombia existían alrededor de 261 centros comerciales. Una cifra que demuestra lo competitivo que es este sector y cómo se mantiene en constante expansión. Sin embargo, entre tantas opciones, hay algunos que logran destacar gracias a ciertos factores que les otorgan mayor relevancia dentro del panorama comercial del país. Un reciente informe reveló cuáles son los centros comerciales más ricos de Colombia, según variables específicas. Le contamos cuáles son, pues seguramente, muchas de sus compras las hace en uno de ellos.

Los 5 centros comerciales colombianos más ricos del país

El medio especializado Malla & Retail, enfocado en el mundo de los centros comerciales y el retail, elaboró un ranking con los centros comerciales más fuertes del país en 2024. Para construir este listado se tuvieron en cuenta distintas variables, como el estrato socioeconómico en el que se ubican —la mayoría de ellos, en zonas de estrato 4 o superior—, la capacidad de consumo anual y las ventas por metro cuadrado. Estos factores reflejan la frecuencia y el valor del consumo que caracteriza a cada proyecto.

De acuerdo con el informe, el quinto lugar lo ocupa La Serrezuela, en Cartagena. Este centro comercial, además de su valor arquitectónico y su integración con el patrimonio histórico de la ciudad, se consolida como uno de los espacios más exclusivos del país, donde convergen marcas de lujo, gastronomía de alto nivel y una fuerte apuesta cultural.

En el cuarto lugar aparece El Tesoro, en Medellín, uno de los complejos comerciales más importantes de la capital antioqueña. Su diseño al aire libre, su ubicación estratégica en el Poblado y su oferta mixta —entre tiendas de lujo, entretenimiento y gastronomía— lo convierten en un referente de la ciudad y un punto de encuentro para locales y turistas.

El tercer puesto pertenece a Parque La Colina, en Bogotá, ubicado sobre la Avenida Boyacá. Este centro comercial se ha consolidado como un espacio moderno y familiar, con una fuerte presencia de marcas internacionales y un flujo constante de visitantes provenientes de la zona norte y occidental de la capital.

Parque La Colina.

En el segundo lugar se encuentra Andino, también en Bogotá. Tradicionalmente conocido como uno de los centros comerciales más exclusivos del país, Andino mantiene su posición gracias a su ubicación privilegiada en la Zona Rosa, su oferta de lujo y su presencia como punto de encuentro para la vida social y empresarial bogotana.

Finalmente, el primer lugar del ranking es para Unicentro Bogotá, uno de los centros comerciales más antiguos y emblemáticos de Colombia. Inaugurado en 1976, ha sabido adaptarse al paso del tiempo y conservar su relevancia en un mercado cada vez más competitivo. Su historia, su ubicación estratégica y su constante modernización lo mantienen como un referente de consumo en la capital.

Unicentro de Bogotá.

Este listado no solo refleja la fuerza económica de Bogotá en el sector retail, sino también la importancia de ciudades como Medellín y Cartagena, que aportan dinamismo y exclusividad al panorama nacional. Y aunque estas posiciones son sólidas, el mercado de centros comerciales en Colombia sigue en crecimiento, por lo que en los próximos años podrían verse cambios significativos en el ranking.

