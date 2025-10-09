El misterio de la lancha bombardeada en el Caribe que enfrenta a Petro con la Casa Blanca

Las declaraciones de Petro sobre una lancha bombardeada por EE. UU. con colombianos a bordo desatan tensión diplomática y pedidos de rectificación desde Washington

En estas latitudes (New York) y en Europa no han pasado desapercibidas las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien aseguró públicamente que existen “indicios de que la última lancha bombardeada era colombiana y llevaba ciudadanos colombianos a bordo”, en referencia a un ataque reciente del ejército estadounidense contra una embarcación frente a las costas de Venezuela.

Según informó Associated Press, la más tradicional de las antiguas agencias occidentales que sigue al detalle las actividades del mandatario colombiano, Petro hizo estas declaraciones a través de su cuenta en X, donde también escribió: “Se ha abierto un nuevo frente de guerra: el Caribe”. El mandatario colombiano pidió a las familias de las posibles víctimas presentarse para facilitar su identificación.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses rechazaron categóricamente la afirmación. Un portavoz de la Casa Blanca informó a que las declaraciones del presidente Petro eran “infundadas y reprobables” y le instaron a retractarse públicamente.

En el mismo sentido, citó a un funcionario estadounidense que afirmó: “Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprobable”, con el fin de mantener un diálogo productivo. Hasta el momento, las autoridades de EE. UU. no han confirmado públicamente las identidades o nacionalidades de las personas muertas ni han divulgado documentos que respalden la versión del mandatario colombiano.

Los medios estadounidenses han enmarcado la acusación de Petro dentro del contexto de una campaña militar más amplia en el Caribe. De acuerdo con AP News, aunque el presidente colombiano sostiene que existen “señales” sobre la presencia de connacionales, no ha revelado cuáles son esas pruebas.

Por su parte, Reuters ha señalado que la afirmación introduce una nueva dimensión nacional en una operación que hasta ahora había estado dirigida principalmente contra embarcaciones venezolanas.

Pero no todos los medios, como lo sugeriría este recuento, se han unido al coro de los desmentidos. Algunos de los más serios han consultado fuentes que, aun bajo la protección del anonimato, sostienen que a Petro no le falta razón en su denuncia. Además, se trata, según periodistas de esos medios, de fuentes que saben bien de lo que hablan porque desempeñan cargos en círculos de la defensa y seguridad nacionales de los Estados Unidos.

The Guardian, por ejemplo, cita a dos funcionarios estadounidenses —bajo anonimato— quienes habrían dicho a ese medio y al The New York Times que “ciudadanos colombianos estaban a bordo de al menos una de las embarcaciones destruidas por Estados Unidos”.

Es preciso aclarar sí que por ahora ningún medio ha verificado, de manera independiente, la presencia de ciudadanos colombianos en la embarcación atacada en aguas próximas al mar jurisdiccional de Venezuela.

Más allá del que podría ser un respaldo editorial de medios influyentes, las afirmaciones de Petro se basan en indicios que no han sido presentados públicamente. La situación podría cambiar si aparecen los familiares de las posibles víctimas colombianos, caso en el cual el Estado colombiano podría activar resortes diplomáticos y jurídicos para canalizar sus reclamaciones formales.

Mientras tanto, Washington mantiene su posición de rechazo y exige una rectificación. La ausencia de información oficial sobre las víctimas ha generado tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, además de interrogantes sobre la transparencia y las implicaciones legales de la operación.

La embajada de Colombia en Washington mantiene un silencio interpretado como cauteloso y por lo pronto los esfuerzos colombianos parecen centrados en obtener una mediación internacional -posiblemente de Turquía- para conseguir un acuerdo que le ponga fin al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Lo llamativo es que, mientras eso ocurre, Venezuela, que se supone el principal afectado por el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump, sigue anunciando preparativos para una confrontación armada, si es preciso.

