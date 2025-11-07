Valentina Taguado y Violeta Bergonzi protagonizan el encuentro más reciente, pero los televidentes recuerdan otros que han marcado la historia del programa

En la cocina, preparar un plato puede sentirse como una verdadera batalla. Usar las medidas perfectas, conseguir la temperatura adecuada y lograr una presentación que combine sabores, texturas y aromas es un desafío que no solo exige concentración, sino también paciencia. En medio del esfuerzo por alcanzar la precisión gastronómica, pueden aparecer las quemaduras, la frustración y los roces entre compañeros, ingredientes que también alteran la estabilidad emocional de quienes día a día buscan la perfección.

Esta mezcla de tensiones y emociones es precisamente lo que alimenta la esencia del reality show Máster Chef, transmitido por RCN Televisión. El concurso culinario reúne a distintas celebridades del entretenimiento colombiano que, temporada tras temporada, buscan el mismo objetivo: convertirse en los mejores cocineros inexpertos del país. Sin embargo, antes de alcanzar la final, deben superar lo que muchos consideran el verdadero reto del programa: la convivencia.

Le podría interesar: Las tres inolvidables parejas de Jorge Rausch, el jurado de Máster Chef

Una de las polémicas más recientes de Máster Chef 2025 ha sido protagonizada por dos participantes: la locutora Valentina Taguado y la presentadora Violeta Bergonzi. Ambas compiten por un cupo en la etapa final, pero su enfrentamiento traspasó la cocina y llegó hasta las redes sociales.

El conflicto comenzó cuando Taguado se encontraba en el programa radial ¿Qué hay pa dañar? y, en medio de una entrevista, una araña decorativa cayó de la pared. Entre risas, la locutora comentó: “entonces esa piroba Violeta... cómo se va a caer esa araña”, haciendo alusión a su compañera del reality. El comentario se viralizó rápidamente y llegó hasta Bergonzi, quien decidió responder públicamente.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la ex presentadora de Buen Día Colombia pidió a Taguado que detuviera sus burlas y reflexionó sobre el acoso y el respeto entre mujeres. “Todos hemos tenido una Valentina Taguado en la vida”, dijo, refiriéndose a ese tipo de persona que usa la burla o el sarcasmo para incomodar. Bergonzi recordó que nadie debe tolerar el maltrato y que poner límites es una forma de cuidarse.

Leer más: La exitosa productora de Nicolás Uribe detrás de la música de La Reina del Flow 3 y muchas producciones más

Por su parte, Taguado no se ha pronunciado directamente sobre el tema. No obstante, ese mismo día publicó un video recitando la letra de Paz Mental de Micro TDH, Nanpa Básico y Maisak, lo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta.

Las polémicas en Máster Chef no son algo nuevo. Desde sus primeras temporadas, el reality se ha caracterizado por mostrar el lado más competitivo y emocional de sus participantes. Uno de los enfrentamientos más recordados fue el de la actriz y modelo Carla Giraldo con la comediante Liss Pereira.

Los roces entre ambas comenzaron desde los primeros episodios, pues sus personalidades opuestas chocaron más de una vez. Pero el punto más alto de su conflicto ocurrió cuando Giraldo, desde el balcón, observó que algunos concursantes se estaban ayudando y lo consideró una falta al espíritu del juego. En tono sarcástico, le preguntó a Pereira si ese era el ejemplo que quería darle a su hijo, comentario que desató la molestia de la comediante.

“Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”, expresó Liss Pereira, dejando claro el nivel de tensión que se vivía entre las participantes.

El conflicto se convirtió en una enemistad irreconciliable que se extendió hasta el final del programa. Carla Giraldo ha hablado en varias entrevistas sobre lo ocurrido y confesó que fue una situación que la sacó de sus casillas. “Ya ahí la embarré y no hubo disculpas que valieran, no hubo perdón que valiera. Se fracturó nuestra relación, que nunca la tuvimos porque realmente no fue una persona con la que tuve afinidad desde el comienzo, pero tampoco éramos enemigas”, aseguró.

Otra de las disputas más recordadas de Máster Chef fue la protagonizada por Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños. Ambas actrices se enfrentaron durante un reto en el que debían cocinar para un grupo de niños. En medio de la tensión, Acevedo realizó un comentario que desató la controversia al insinuar de manera despectiva que se notaba que Bolaños no había tenido hijos.

El enfrentamiento generó gran polémica en redes sociales, donde muchos espectadores consideraron el comentario de Carolina Acevedo una falta de respeto. Posteriormente, la actriz explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y que el desacuerdo se debía más a diferencias de personalidad que a un conflicto profundo. Ambas se conocen desde hace años por producciones televisivas compartidas, pero nunca lograron encajar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.