Las tres inolvidables parejas de Jorge Rausch, el jurado de Máster Chef

Tras la separación con la madre de sus hijas, con quien duró 22 años, el cocinero bogotano ha mantenido relaciones estables con mujeres más jóvenes que él

Es imposible pensar en el reality show del canal RCN, MasterChef, sin recordar las caras más conocidas del set de grabación. Entre ellas, la del chef y jurado Jorge Rausch, de 55 años. El también dueño de la exitosa cadena de restaurantes Rausch ha sobresalido dentro de la farándula colombiana no solo por su carisma, sino también por su vida privada.

A pesar de ser reservado con algunos aspectos personales, Rausch no ha dudado en hablar abiertamente cuando se trata de su vida amorosa. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha compartido detalles sobre su experiencia como pareja y padre. Tras separarse de su exesposa, la arquitecta Orit Feldman, madre de sus dos hijas Emma y Gabriela, reconoció que la rutina laboral afectó su matrimonio y su cercanía con la familia.

“Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, recordó en el programa Lo que dura un tinto.

Aunque enfrentó momentos difíciles, el chef colombiano ha dicho que no se arrepiente de haber dedicado gran parte de su vida al trabajo y la gastronomía, pues gracias a ello logró posicionarse como una figura destacada en la cocina colombiana. Aun así, admitió que recuperar el tiempo perdido con sus hijas no fue una tarea sencilla.

Sobre su relación con Feldman se conoce poco más. La arquitecta, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y propietaria de una firma de arquitectura y diseño de interiores, ha preferido mantener un perfil bajo. Las pocas imágenes que circulan de la familia suelen ser compartidas por otros allegados.

Tras ese capítulo, Rausch volvió a encontrar el amor en la modelo Nathalie Monsalve. La relación fue pública desde el inicio, aunque ambos decidieron mantener en privado los detalles más personales. Monsalve, quien también es empresaria, mantuvo una relación con el chef durante más de cinco años. Pese a la diferencia de edad de más de dos décadas, la pareja compartió momentos felices, aunque la modelo no ha dudado en reflexionar sobre las dinámicas que surgían entre ambos.

“Al tener una pareja tan mayor que tú hace que la dinámica sea como ‘tú eres la niña’, él se tiene que aguantar los berrinches, inmadureces y, ¿qué puede esperar? Eres 24 años menor que él. No quiero ser controversial, pero un poco como papá e hija por la diferencia de edad y él sentía que debía protegerme”, comentó en un video para TikTok.

Rausch, por su parte, ha evitado profundizar en los motivos de la ruptura, aunque ha mencionado que la distancia influyó, pues Monsalve se mudó a Miami en 2024.

Actualmente, el reconocido chef colombiano Jorge Rausch ha vuelto a enamorarse. Su nueva pareja es la santandereana Alejandra Rosales, DJ y cocinera aficionada de 33 años. Al igual que con su anterior relación, ambos comparten con naturalidad su vida en redes sociales. En entrevista con la Revista Vea, Rausch contó que se conocieron por internet y que fue él quien dio el primer paso.

Desde entonces, las apariciones públicas de la pareja se han vuelto frecuentes. El chef asegura que esta relación lo ha ayudado a redescubrir su faceta más relajada y a disfrutar nuevas experiencias. “Mi novia es DJ y no le gusta el reguetón, le gusta la música electrónica. Entonces, hoy día yo me voy a una fiesta electrónica, o sea, eso nunca lo había hecho en mi vida y hace 30 años no voy a una discoteca”, confesó entre risas.

