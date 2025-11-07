El mágico lugar de Popayán donde nacen cuatro de los grandes ríos de Colombia

En el sur del país existe un lugar donde nacen los ríos que dan vida a Colombia: el Parque Nacional Natural Puracé. Un santuario escondido entre montañas, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1979.

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, este territorio es parte del Macizo Colombiano, también llamado “la estrella fluvial de Colombia”, porque allí tienen su origen cuatro de los grandes ríos nacionales que recorren el país y sostienen la vida de millones de personas.

Río Magdalena

El río más largo y emblemático de Colombia de 1.540 km. Este río recorre el país de sur a norte hasta desembocar en el mar Caribe. Es la principal arteria fluvial, económica y cultural del territorio nacional. Río Cauca

Segundo en importancia. Nace en el páramo de Paletará, en la vertiente occidental del Macizo Colombiano. Fluye hacia el norte por los departamentos del Cauca, Valle y Antioquia, hasta unirse con el Magdalena en el departamento de Bolívar. Río Patía

El río más largo de la vertiente del Pacífico colombiano. Nace en las faldas del volcán Sotará, al suroriente del Parque Puracé, y atraviesa los departamentos del Cauca y Nariño antes de desembocar en el océano Pacífico. Río Caquetá

Uno de los grandes ríos amazónicos. Su nacimiento se ubica en el sector oriental del Macizo Colombiano y fluye hacia el oriente atravesando la selva amazónica hasta unirse con el río Amazonas en territorio brasileño.

Puracé, palabra que en quechua significa “montaña de fuego”, hace honor a su nombre. En su corazón reposa la Serranía de los Coconucos, una cadena volcánica de once gigantes dormidos, entre ellos el Pan de Azúcar (5.000 msnm), el Coconuco (4.600 msnm) y el Puracé (4.780 msnm), el único que aún sigue activo. A comienzos del siglo XX, los picos de esta serranía permanecían cubiertos de nieve. Hoy, ni el más alto conserva color blanco.

Caminar por el Puracé es adentrarse en uno de los ecosistemas más valiosos del sur del país. Allí se concentran más de treinta lagunas, múltiples fuentes termales y una importante población de cóndores andinos. Los frailejones cubren las laderas del páramo y protegen el agua que alimenta los principales ríos de Colombia. Desde Popayán se puede llegar en pocas horas a este territorio, considerado el corazón hídrico del país.

Más que un destino turístico, el Parque Nacional Natural Puracé es un ejemplo de equilibrio entre ecosistemas andinos y comunidades locales. Su conservación es vital para la estabilidad hídrica del país y para proteger las fuentes de los principales ríos de Colombia. Mantener este territorio vivo es una tarea urgente ante los efectos del cambio climático y la pérdida de glaciares.

Dentro del área del parque operan varios resguardos indígenas como: Kokonuko, Guambiano, Yanacona, Paletará, entre otros. Esa cercanía con los pueblos originarios le da al territorio un valor cultural profundo de tradición y sabiduría. Además, los gestores del parque han implementado estrategias de manejo especial para promover economías sostenibles en las comunidades, como recuperación de semillas nativas, pulpa de frutas, ecoturismo comunitario, fortalecimiento de pasturas y cercos para ganadería más sostenible.

¿Por qué este lugar es “mágico”?

En esta zona nacen los principales ríos de Colombia, fuentes de agua que abastecen amplias regiones del país.

En el Puracé confluyen elementos volcánicos, termales y de alta montaña, lo que lo convierte en un territorio de gran valor geológico e hídrico.

Sus ecosistemas de páramo son únicos y albergan especies endémicas, además de desempeñar un papel fundamental en la regulación del clima y del ciclo del agua.

Es un espacio natural estratégico para la conservación de la biodiversidad y para la protección de los recursos hídricos nacionales.

Recomendaciones para la visita

Confirmar previamente si el parque está abierto al público, ya que, debido a la actividad volcánica, algunos sectores pueden cerrarse temporalmente por seguridad.

Tener en cuenta la altitud: varias zonas superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que varían entre 2 °C y 12 °C.

Realizar las visitas con guías locales autorizados y mantenerse en los senderos establecidos, dado que se trata de un ecosistema frágil con presencia de comunidades indígenas.

Utilizar vestimenta adecuada para clima de páramo: abrigo, impermeable, calzado de montaña y protección solar.

Respetar la cultura local y el entorno natural, evitando dejar residuos o interferir con la flora y fauna.

