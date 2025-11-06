Cómo empezaron Karol G y Feid la historia de amor que llegó a su final

Los rumores sobre la ruptura empezaron luego de la ausencia de comentarios de Feid sobre la presentación de Karol G el Victoria’s Secret Fashion Show

“Verano rosa” es mi forma de expresar ese verano perfecto, un verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano. Hay personas que te hacen sentir eso. La persona con la que canto esta canción me hace sentir así”, confesó Karol G al hablar sobre el tema incluido en su último álbum Tropicoqueta, colaboración que comparte con el reguetonero Salomón Villada, más conocido como Feid.

La declaración, hecha en entrevista con Sirius XM, no fue suficiente para detener los rumores de separación que surgieron en octubre, cuando las redes sociales estallaron ante la posibilidad de que la pareja antioqueña se hubiera separado.

Las teorías comenzaron a crecer cuando los fanáticos de Karol G y Feid notaron que ambos artistas habían dejado de interactuar públicamente. La última publicación conjunta data del mes de mayo, época en la que Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, lanzó su documental Mañana será bonito: Bichota Season en Netflix, producción en la que relató su historia personal y sentimental.

Mucho antes de que su relación amorosa acaparara los titulares, Karol G y Feid mantenían una amistad cercana y colaborativa, cuando ninguno de los dos era todavía una estrella global. La primera fotografía en la que aparecen juntos es de 2015, tomada en un estudio de grabación.

En aquel entonces, Salomón Hoyos aún no se había transformado en Feid, el artista de color verde que llena estadios en todo el mundo. Era un joven músico que dedicaba su tiempo a interpretar covers y a escribir canciones para otros artistas. En esa etapa firmó grandes éxitos como Ginza de J Balvin, Besándote de Piso 21 y Noche sensorial de Esteman.

Por su parte, Carolina Giraldo (Karol G) tampoco era la superestrella latina que hoy lidera las listas globales. En 2015 apenas daba sus primeros pasos en la industria y no había lanzado su primer álbum. Entre sus sencillos más sonados de ese momento estaba uno junto a Andy Rivera, pero su salto internacional aún estaba por venir.

Fue en 2021 cuando sus caminos volvieron a cruzarse. Según relató la propia cantante, el primer encuentro con un tono romántico ocurrió de forma inesperada. “Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteo. Empezamos a tocarnos los piecitos y yo como ‘ay, Dios’. Nos despedimos y, como hombre coqueto de Medellín, me dio un piquito esquinero. En ese momento entendí todo. Sin darnos cuenta, yo ya estaba escribiendo otra vez canciones de amor y felicidad”, recordó entre sonrisas.

El cambio fue evidente para sus seguidores. Pasaron de verla llorar al interpretar Ocean, canción que dedicó a su ex Anuel AA, a disfrutar de nuevos temas como Tus gafitas y Mi ex tenía razón, letras en las que hablaba de sanar, reencontrarse y volver a creer en el amor.

A pesar de los rumores previos, la relación entre Karol G y Feid se confirmó en 2023. La pareja asistió junta a la gala de los Latin Grammy y compartió un emotivo abrazo cuando Karol G subió al escenario a recibir uno de los galardones que obtuvo entre sus siete nominaciones. La escena recorrió el mundo y alimentó aún más la ilusión de sus fanáticos.

Meses después, durante el evento Billboard Women in Music 2024 en California, llegaron tomados de la mano y sin ocultar su complicidad. Desde entonces, las muestras públicas de afecto se hicieron frecuentes. Publicaciones, dedicatorias y apariciones juntos se convirtieron en parte de su historia visible hasta mayo de este año, cuando cesaron las interacciones entre ambos.

No era la primera vez que se hablaba de una posible ruptura. A mediados de 2024, durante el cumpleaños de Feid, la ausencia de Karol G desató las sospechas. Poco después, el lanzamiento del álbum Los 9 de Ferxxo y Sky Rompiendo avivó las especulaciones, especialmente por la letra de Estoy puteao, que muchos interpretaron como una dedicatoria a la cantante paisa.

Sin embargo, los rumores se desvanecieron cuando Karol G apareció por sorpresa en el concierto de cierre de la gira de Feid en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Vestida de verde, subió al escenario para cantar Friki, su colaboración de 2021, y le dedicó Mi ex tenía razón entre sonrisas y gestos cómplices hacia el artista. El momento fue una muestra de la química y conexión que aún los une, más allá de la incertidumbre que rodea su relación.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de separación, su historia sigue siendo una de las más seguidas del entretenimiento latino, una mezcla de música, amor y complicidad, que, como dice Karol G, “hace sentir que siempre es verano”.

