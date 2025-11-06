Carolina Ramírez regresa a la pantalla chica junto a Carlos Torres para volver a conquistar el corazón de los fieles televidentes que desde la primera temporada de La Reina del Flow se enamoraron de la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow.

Esta producción colombiana, que devolvió a Ramírez al centro de la atención, ha sido exitosa no solo por el desarrollo de su trama, sino también por la música original que acompaña cada episodio y que ha logrado trascender la pantalla, convirtiéndose en un espectáculo en vivo que cautiva al público.

Le podría interesar: Las tres inolvidables parejas de Jorge Rausch, el jurado de Máster Chef

Este éxito no es casual. Detrás de canciones tan recordadas como Reflejo, Perdóname y Ser un cantante, hay una productora musical que ha llevado a lo más alto la música compuesta para acompañar producciones audiovisuales de este tipo, especialmente para Caracol Televisión. Su nombre es Laguna Récords.

La casa productora Laguna Récords, ubicada en Bogotá, se ha encargado de componer y producir la banda sonora de muchas de las telenovelas colombianas que los televidentes disfrutan noche tras noche. Algunas de ellas son Pasión de Gavilanes, La Ley del Corazón, La Niña, La Ronca de Oro, El Joe: La Leyenda, Amar y Vivir y Pa’ Quererte.

Desde su fundación hace más de una década, Laguna Récords se ha consolidado como una de las compañías musicales más sólidas de la industria audiovisual colombiana. Su objetivo ha sido crear un puente entre la música y la narrativa televisiva, transformando cada escena en una experiencia sensorial para el espectador.

Su desempeño ha sido tan destacado que en la edición de los Premios India Catalina 2021 fueron nominados por su trabajo en las telenovelas Amar y Vivir y Pa´Quererte, en la categoría de Mejor Dirección de Música, en la que Nicolás Uribe, productor y compositor, se quedó con el galardón por Pa’ Quererte.

Leer más: La caída y resurrección de Carolina Sabino, la actriz que vuelve a la televisión en Las de siempre

Nicolás Uribe, quien además es el productor general de Laguna Récords, es uno de los nombres más respetados en la industria musical televisiva colombiana. Formado en la Universidad de los Andes en Estudios Musicales, amplió su trayectoria académica especializándose en orquestación y composición para cine en la prestigiosa Universidad Berklee. Su visión ha sido clave para construir el sello sonoro de Caracol Televisión, donde la música no solo acompaña, sino que narra.

Bajo su liderazgo, Laguna Récords ha desarrollado un estilo musical que combina géneros populares colombianos con sonidos contemporáneos, generando bandas sonoras que logran conectar con audiencias locales e internacionales. Un ejemplo claro es, precisamente, La Reina del Flow, cuya música no solo fue un complemento de la trama, sino el motor emocional de toda la historia. Temas como Depredador, Fénix o Gris trascendieron la pantalla, llegando a plataformas digitales y acumulando millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

El impacto global de La Reina del Flow fue tal que la serie se convirtió en un fenómeno internacional. Fue galardonada en los Premios Emmy Internacionales 2019 como Mejor Telenovela, además de obtener múltiples reconocimientos en los Premios India Catalina y los Premios TVyNovelas. La música original también fue reconocida por su autenticidad y su capacidad de representar la cultura urbana latinoamericana.

El éxito musical de La Reina del Flow llevó incluso a organizar conciertos en vivo con parte del elenco, donde los fanáticos pudieron disfrutar de los temas interpretados por sus protagonistas. Este formato híbrido entre ficción y espectáculo fortaleció la conexión entre la audiencia y la serie, convirtiéndola en una de las producciones más exportadas de Colombia.

En Laguna Récords no solo han trabajado compositores y productores colombianos, sino también músicos internacionales que han colaborado en la creación de pistas y mezclas originales. Dentro de su equipo, la empresa ha contado con talentos destacados como David Zuluaga, ganador del Latin Grammy por su papel como productor del álbum infantil Cantemos Juntos.

Además de su trabajo con Caracol Televisión, Laguna Récords ha extendido su influencia hacia plataformas digitales y cinematográficas, participando en la composición de bandas sonoras para películas y proyectos independientes. Su enfoque integral abarca desde la creación musical hasta la postproducción, lo que les ha permitido convertirse en un referente de la industria musical colombiana.

Con el regreso de La Reina del Flow, Caracol Televisión busca reafirmar su liderazgo en la producción de contenidos musicales y narrativos de alta calidad, posicionando de nuevo la música de la novela como una de las más exitosas de su repertorio, y reafirmando que el talento colombiano no solo se expresa con la actuación, sino también con la música.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.