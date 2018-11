Las tres del tintero

CALI YA NO ES LA CAPITAL DEL VALLE

El enfrentamiento entre el alcalde de Cali, Mauricio Armitage y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro por la forma cómo debe manejarse el cada vez más creciente problema de la inseguridad en Cali llevó al terco Armitage a pedirle públicamente a la habilísima Dilian que “gobierne en su departamento y no se meta en la cocina” y a que ella le respondiera que “los caleños también son vallecaucanos y lo que pasa en Cali, pasa en el Valle del Cauca”. Probablemente Armitage cree que como Cali fue elevado a la categoría de Distrito, la gobernadora ya no rige en Cali, como pasa en Bogotá con el gobernador de Cundinamarca y que, además, el Valle es una cocina. Pero como eso no está reglamentado, mientras se gastan titulares alegando, la zozobra se sigue apoderando de la antigua capital del Valle, los atracos y raponeos son de cada semáforo y los territorios prohibidos aumentan desproporcionadamente.

LA GAROSIDAD DE SAYCO NO TIENE LÍMITES

Sayco cobra en toda parte donde suene música delante del público. Por eso en las tiendas de barrio donde tenían televisores, prefirieron bajarlos que pagarles la contribución a los autores musicales. En los buses, sobre todo en los intermunicipales donde hay tv y sonido musical, se aguantaron los trasportadores el varillazo garoso de Sayco y pagan la cuota anual. Pero como a la Sociedad de Autores y Compositores no la llena nadie, ahora se disponen a cobrarle a los taxis en donde lleven el radio prendido. Los taxistas de Barranquilla, con justa razón consideran que es una exageración y han puesto el grito en el cielo hablando ya de un paro nacional de taxis para dizque hacer actuar al gobierno nacional, que ellos creen que aún existe.

EL CONSEJO DE ESTADO CONTRA LA REFORMA

El Consejo de Estado, reunido con el expresidente Gaviria, uno de los triunviros que a falta de gobernante manejan el Congreso, fue muy claro al criticar la reforma a la justicia que se discute en Senado y Cámara y que pretende, entre otras cosas, acabar con las cortes. Ellos le dijeron NO a una corte única. NO al tribunal de aforados. NO al Consejo Superior de la Judicatura, NO a la Corte Electoral y NO a la Comisión Nacional de Disciplina. Según ellos, el país goza de tres altas cortes y tres jurisdicciones, la Penal Militar, la JEP y la Indígena.