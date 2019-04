Las tiendas que más venden en Colombia y las que son mejor negocio

Uno de los secretos mejor guardados de la industria del retail en el país son las ventas por metro cuadrado (m²) de sus marcas. Este indicador refleja el desempeño que tienen las diferentes empresas, en sus complejos entornos competitivos.

La firma Mall & Retail acaba de comunicar un nuevo estudio denominado Las ventas de los retailers por m² en Colombia 2018, donde hace un análisis de las principales categorías de las marcas presentes en los centros comerciales en el año que terminó.

Publicidad

A continuación, se presenta un resumen del mismo:

Publicidad.

En primer término hay que decir que las ventas de una tienda están influidas por una sumatoria de factores, entre los que se destacan, la capacidad de compra de la zona de influencia, la tipología del artículo que se vende y la intensidad de la competencia, entre muchos otros aspectos.

Sin embargo, medir la rentabilidad por m² permite desarrollar una serie de estrategias para incrementar el indicador.

A mayor tamaño, mayores ventas

Cuanto más espacio tiene una tienda, mayor será su surtido y por ende sus niveles de ventas. Esa sería una reflexión lógica, que muchas veces no es así. Para lograr buenas ventas en las tiendas, no solo basta con contar con extensas áreas y una amplia gama de líneas y referencias de producto, ya que la rentabilidad no solo debe medirse por el volumen de ventas alcanzado, sino también los costos de personal, operación, de mantenimiento, stock (financieros) entre muchos otros.

Las ventas por m², se calculan a partir de las ventas mensuales promedio de la marca, dividida por área comercial utilizada.

Para Andres Restrepo experto en Retail, las ventas por m² son el principal indicador que tiene la industria, porque permite comparar las ventas de una empresa con sus competidores para determinar cuál está haciendo mejor gestión en el punto de venta.

Así mismo como el tamaño de las tiendas no son los mismos, este indicador permite homogenizar su área a una misma métrica, para permitir su comparación. En teoría, el indicador debe ser muy parecido en cada una de ellas si sus desempeños son parejos.

Por otro permite optimizar los costos de operación, ya que, a partir de este indicador, se determina costos de alquiler de las tiendas.

Desde luego, los indicadores entre una categoría y otra no son comparables, por cuanto tienen características diferentes. El volumen de ventas, dependen de las tasas de compra, precios unitarios, periodicidad de la compra, etc.

Así mismo, la rentabilidad de cada compañía está asociada a su modelo de negocio, (intermediarios y fabricantes). Por ejemplo, en el caso de los supermercados su margen de intermediación debe adsorber los gastos generales, de personal y de renta / amortización, (la famosa regla de los tres veces cinco) el cual no debe superar el 15% para ser competitivo.



Carulla, la que más vende en supermercados

Carulla, es la marca más rentable de la industria del retail en Colombia. En efecto sus ventas mensuales por m² alcanzaron $ 1.489.431. Sus ventas totales, escalan los $ 1.5 billones en sus 85.001 m² de área comercial, que tienen los 98 puntos de venta.

Le sigue Almacenes Éxito, cuyas ventas por m² se situaron en los $ 966.480. Esta diferencia se puede explicar por varios motivos. El primero por ser una marca altamente diferenciada en la categoría, la cual le permite tener unos márgenes más amplios. Por otro lado, el surtido del primero es más focalizado, lo cual le permite tener tamaños de tienda muchos más reducidos que le permite ser más eficiente.



H&M, líder en moda textil

Una de las categorías más competida en el retail de nuestro país es el la moda textil. Aquí el primer lugar lo tiene H&M, cuyas ventas mensuales por m² del 2019, se situaron en los $ 909.726.

La marca sueca, con 4 tiendas en nuestro país que suman 13.245 m², lograron una ventas de $ 144.592 millones, de acuerdo al último periodo fiscal de la compañía el cual finalizo el 30 de noviembre del año anterior.

Falabella domina las tiendas por departamento

$821.076 por cada m² de área comercial, son las cifras reportadas por esta importante departamental Chilena. Sus ingresos en 2018 fueron de $ 1.8 billones en sus 27 tiendas de sumaron 182.687 m².

HomeCenter la mejor en mejoramiento del hogar

Homecenter, registro el mejor indicador en esta categoría. Sus 385.956 m² de GLA que tienen sus 40 tiendas, vendieron $ 3.5 billones. Lo cual determinó una venta por m² mensual de $ 768.654.

Las cifras del calzado

El calzado, es una de las categorías más competidas del retail colombiano. Una de las empresas extranjeras más destacadas que tienen operación en Colombia, es la chilena Forus Brand & Retail representante de las marcas Hush Puppies, Cat y Merrell cuyas ventas alcanzaron los $ 23.078 millones en sus 54 almacenes que tienen 3.604 m², arrojando $ 533.616 de venta mensual por cada m².

Cuánto venden algunas marcas en el mercado mundial

De acuerdo con CoStar, compañía especializada en estudios de mercado comercial inmobiliario de EE. UU., las ventas mensuales de Apple alcanzaron en 2017 los US$4.975 (cerca de $15 millones por m²).

Michel Kors le sigue con US$1.304 ($3.9 millones). Kate Spade se sitúa en US$1.288 ($3.8 millones) Coach vende US$1.052 ($3.1 millones). PriceSamart US$940 ($2.8 millones) y, finalmente, Tiffany & Co con US$2.646 ($8 millones).

(Tomado de Mall&Retail).