- Los 5 carros de segunda ideales para estrenar este año, hay opciones para todos los bolsillos

Estrenar carro en Colombia se ha convertido en un reto cada vez más complejo. Los altos precios de los vehículos nuevos y las tasas de interés de los créditos han llevado a muchos a replantear su decisión de compra. En ese panorama, el mercado de carros de segunda mano se ha consolidado como una alternativa real para quienes buscan movilidad propia sin desbalancear sus finanzas.

Hoy, más que un plan B, comprar un usado bien elegido puede ser incluso una decisión más inteligente. Modelos probados, repuestos accesibles y depreciaciones ya asumidas hacen que varias opciones se destaquen en el mercado. Por eso, si está pensando en “estrenar” en 2026, hay cinco carros que siguen dando de qué hablar por su precio, confiabilidad y practicidad. En la lista aparecen marcas como Chevrolet, Mazda, Renault, Kia y Nissan.

Estos son los 5 carros de segunda con buen precio y útiles para este 2026

Comprar un carro usado no es solo cuestión de precio. Factores como el estado mecánico, el historial del vehículo y un buen peritaje son determinantes para evitar dolores de cabeza a futuro. Sin embargo, también hay modelos que, por su trayectoria en el país, se han ganado la fama de ser apuestas seguras.

El Spark con este diseño se podrá conseguir por menos de 20 millones de pesos.

Uno de ellos es el Chevrolet Spark, un viejo conocido de las calles colombianas. Este modelo se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan economía y practicidad. En plataformas como Mercado Libre es posible encontrar versiones anteriores a 2010 por menos de 20 millones de pesos, mientras que unidades más recientes y mejor equipadas pueden alcanzar los 40 millones. Su bajo consumo, facilidad de mantenimiento y tamaño compacto lo hacen ideal para moverse en ciudad.

Una de las opciones de Mazda disponibles en Mercado Libre.

En un escalón más arriba aparece Mazda, particularmente modelos como el Mazda 2, que para muchos representa un salto en calidad y estatus sin disparar demasiado el presupuesto. Con mejores acabados, un manejo más refinado y buena eficiencia en consumo, este tipo de vehículos puede encontrarse por debajo de los 30 millones de pesos en el mercado de segunda. Una opción atractiva para quienes buscan algo más cómodo sin irse a gamas altas.

Otro infaltable en esta lista es el Renault Logan, uno de los sedanes más populares del país. Su éxito no es casualidad: repuestos económicos, mecánica sencilla y amplio espacio interior lo convierten en una alternativa ideal, especialmente para quienes compran su primer carro. En el mercado de usados, es posible encontrar unidades por menos de 25 millones de pesos, lo que lo posiciona como una de las opciones más equilibradas entre costo y funcionalidad.

El Kia Picanto también se ha ganado su lugar. No solo es uno de los carros más vendidos en Colombia en 2026, sino que también destaca en el mercado de segunda mano por su eficiencia y bajo costo de operación. Es pequeño, ágil y rendidor, características que lo convierten en un aliado perfecto para el tráfico urbano. Sus precios suelen oscilar entre los 25 y 30 millones de pesos, dependiendo del modelo y el estado.

Kia Picanto que se puede conseguir en 30.500.000

Finalmente, aparece el Nissan March, un carro que, aunque a veces pasa desapercibido, ha demostrado ser una opción confiable y resistente. Su mecánica sencilla, buen rendimiento de combustible y practicidad lo hacen ideal para el día a día. Es el típico “carro de batalla” que responde sin mayores complicaciones y que puede encontrarse a precios competitivos dentro del mercado.

Opciones del Nissan March como este, se pueden conseguir desde 31 millones de pesos.

En medio de un contexto económico desafiante, estos cinco modelos se perfilan como alternativas inteligentes para quienes quieren dar el paso hacia su primer vehículo o cambiar el actual sin asumir los costos de uno nuevo. Porque, en tiempos como estos, estrenar no siempre significa salir del concesionario.

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