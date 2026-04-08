- Comienza el dolor de cabeza para los habitantes de la sabana de Bogotá con las obras de ampliación de Autonorte

La Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario Ruta Bogotá Norte firmaron el acta de inicio para ampliar el corredor desde la calle 191 hasta la 245

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con Oscar Torres a la cabeza, la firma Consultores y Constructores S.A.S. y el Concesionario Ruta Bogotá Norte liderado por Juan Mariño, firmaron el acta de inicio para empezar las obras de ampliación de la Autopista norte desde la calle 191 hasta la calle 245 con el proyecto denominado Acceso Norte Fase II.

Con estos trabajos se busca mejorar la movilidad al norte de la ciudad y acabar con los interminables trancones de este corredor vial por donde se movilizan diariamente más de 39 mil vehículos de municipios de la sabana de Bogotá como Chía, Sopó, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y de otros Departamentos como Boyacá y Santander.

De acuerdo con lo manifestado por el presidente de la ANI Oscar Torres Yarzagaray, las obras se concentrarán en el tramo comprendido entre la calle 191 y la calle 245, especialmente en los sectores ambientalmente sensibles donde están ubicados los Humedales Torca y Guaymaral. Lo anterior está condicionado a las directrices establecidas por la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) para su intervención de acuerdo con la Licencia Ambiental otorgada por la entidad.

Las obras que se desarrollarán entre las calles 191 y 245 incluyen la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, y un carril exclusivo para Transmilenio, y se intervendrán las calzadas existentes y se construirán carriles de adelantamiento para Transmilenio, andenes para los peatones y cicloruta en ambos sentidos del corredor vial. Todo complementado con retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como una intersección en la calle 201. El objetivo es que la autopista norte pase de 3 a 6 carriles por sentido.

Sin embrago el gerente de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte, Juan Manuel Mariño, dijo que las obras como tal no empezarán de forma inmediata porque se adelantarán actividades de inventario forestal, traslado de redes y reubicación de fauna, necesarios para realizar la intervención del terreno, los estudios y diseños. También se desarrollarán trabajos topográficos y montajes de campamentos para los trabajadores, lo cual duraría entre 2 y 3 meses aproximadamente. Se tiene previsto que las obras terminen a mediados de 2030.

Según dijo el vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, el impacto en la movilidad no será tan traumático, cosa que preocupa enormemente a los usuarios de este corredor vial. El Concesionario se ha comprometido a que una vez iniciadas las obras no se reducirá la capacidad de la vía, para eso, están obligados a mantener en funcionamiento 3 carriles por sentido mientras se ejecutan las obras de ampliación.

Las obras iniciarán en el carril oriental sentido sur–norte a la altura de la calle 245 y el proyecto tiene un plazo estimado de ejecución total de 5 años y medio (unos 66 meses), y se contempla un cierre permanente en la calle 235 hacia el occidente desde la carrera 52.

Cabe anotar que el 10 de marzo de 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, la Agencia Nacional de Infraestructura, en cabeza de Manuel Felipe Gutiérrez Torres, adjudicó el contrato para la ampliación de la Autopista norte al Consorcio Estructura Plural Ruta Bogotá Norte, conformado por las empresas Obrascon Huarte Lain, hoy llamada OHLA, una multinacional española de construcción e Ingeniería con el 50 % de la participación, y a Termotécnica Coindustrial S.A.S. con el otro 50 %, una empresa colombiana del sector de la construcción e ingeniería, por un valor de 1,3 billones de pesos.

La concesión tendrá una duración de 29 años de los cuales, 1,5 años serán de pre construcción, y 5,5 años de construcción, que contemplan la ampliación del corredor de tres carriles por sentido e incluye la construcción de la segunda calzada de la carrera séptima de 4,9 kilómetros, desde la calle 201 hasta la calle 245, más andenes y ciclorutas, así como la vía perimetral de Sopó para conectar con la Autopista norte a la altura de la vereda Aposentos, cerca al municipio de Briceño.

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