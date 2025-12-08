Las marcas de motos que pusieron a Colombia a competir en ventas con México, Brasil, India y más

Este año ha sido de gran bonanza para el sector automotriz, tanto en vehículos como en motocicletas. De hecho, este último ha sido el más beneficiado: en apenas 11 meses se han puesto a rodar más de 988 mil motos, una cifra que deja al país a un paso de superar el millón de unidades vendidas solo en 2025, con lo que arroje diciembre. Estas ventas, que ya son un récord histórico, han puesto a Colombia en el radar del mercado global, ocupando nada menos que la décima posición mundial en matriculaciones de motocicletas y detrás de este logro hay varias marcas de motos.

Para alcanzar estos números, varias marcas fueron clave y se consolidaron con fuerza en el mercado colombiano. Una de ellas es Bajaj, que dominó el año con 162.114 unidades matriculadas hasta noviembre. Hoy, la representación de la marca india está en manos del Grupo UMA, que asumió esta operación entre 2019 y 2020 tras una década bajo el paraguas de Auteco. UMA, a su vez, pertenece a dos gigantes centroamericanos: Grupo Magna y Grupo Campollo, nombres que han ganado presencia silenciosa pero contundente en el país.

El Grupo Magna también ha buscado abrirse camino en el sector de carga en Colombia como distribuidor de los vehículos DFAC | Dongfeng. Ese crecimiento fue impulsado por Rafael Andrés Gaviria, quien llegó en 2019 como gerente general del Grupo UMA Colombia. El paisa, una figura influyente en el mundo de las motos, tuvo un papel determinante en el posicionamiento de la marca. Sin embargo, este año su historia se apagó tras una enfermedad que le arrebató la vida, y por ahora no se ha anunciado oficialmente quién tomará el mando. El grupo opera dos plantas: una en Pereira, donde se ensamblan motos Bajaj y Triumph, y otra en Armenia, donde producen sus motocarros.

|Le puede interesar La estrategia de Ernesto Fajardo que puso a los gringos a consumir productos Alpina

Pero Bajaj no es la única protagonista de este 2025. AKT, la marca colombiana del Grupo Corbeta fundada por Manuel Santiago Mejía en 2004, también pisa fuerte. En lo que va del año ha vendido 159.039 motocicletas, sosteniendo una cuota de mercado notable. Para competir de tú a tú con las marcas indias y japonesas, la empresa designó a Ricardo Molina Jaramillo como gerente general en 2022, un economista de EAFIT que ha liderado la expansión con una visión moderna. Fiel a su origen paisa, AKT opera su planta de ensamblaje en Envigado, donde entre 2004 y 2020 ensambló más de 700 mil motos.

Las otras 3 marcas de motos protagonistas en el mercado de Colombia: Yamaha, Suzuki y Honda

Las gigantes japonesas también tienen un papel clave en esta historia. Una de las de mejor rendimiento en 2025 ha sido Yamaha, con 152.663 unidades matriculadas. La marca aterrizó en Colombia en la década de los 70 de la mano de Furesa S.A., hoy Incolmotos Yamaha, dedicada inicialmente a fundiciones y repuestos. Durante años estuvo bajo el liderazgo del ingeniero Francisco Sierra, hasta que en 2018 el mando pasó a Juan David Arango, actual presidente.

Juan David Delgado junto a Francisco Sierra.

Al igual que AKT, Yamaha consolidó su producción en Antioquia, desde donde ensambla buena parte de su portafolio. A la lista se suma Suzuki, con 151.207 unidades vendidas. Su planta en Pereira la ha convertido en una de las empresas que más ingresos generó en Risaralda durante 2024. Desde 2023, la presidencia está en manos de Juan José Orozco, quien ha jugado un papel fundamental en su crecimiento sostenido.

Joaquín Losada

Finalmente, se encuentra Honda, ensamblada en alianza con Fanalca, instalada en Yumbo, Valle. Con 120.533 unidades matriculadas, es una de las marcas históricas del país. Su operación está bajo el liderazgo de Joaquín Losada, presidente ejecutivo y figura clave del sector, quien además preside el Consejo Directivo de Fanalca y continúa con el legado de las familias Losada y Herrera desde 1958.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.