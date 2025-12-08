La apuesta de los partidos políticos para llevar influencers al congreso

Hay varios influencers como Wally, Sr Biter o Felipe Saruma que quieren cambiar las grabaciones para Youtube o Tiktok por asientos en el congreso de la república. Entienden que la atención de miles de seguidores pueden ser los votos para conseguir poder político. En armonía con su aspiración y sus propios interese los partidos Colombia Humana, Liberal y Cambio Radical les han dado su apoyo.

Para el caso de Walter Rodríguez, más conocido por el apodo Wally, su llamado a las elecciones del 2026 fue un proceso lento. Primero comenzó haciendo programas tipo late night shows, que son grabaciones donde el presentador hace un análisis de la situación política mediante un humor altisonante. En los videos de Wally, al formato estándar late night se unieron las groserías, las ofensas y las críticas a la derecha colombiana. Para el momento en que Wally tenía un público consolidado, Rodríguez comenzó a apoyar al partido del actual presidente, la Colombia Humana y al presidente, Gustavo Petro. Con quien no mostró su mismo nivel de sátira que con otros.

Una vez Petro llegó al poder, la RTVC, que tenía a la cabeza a Nórida Rodríguez, le dio un contrato de cerca de $ 45 millones por seis meses; no obstante, el influencer niega cualquier conexión de los contratos con su contenido. Ahora, Wally quiere dar el siguiente paso y ser congresista de la Colombia Humana. Ya se formalizó su inscripción al Pacto Histórico, tras conseguir una votación importante en la Consulta del Pacto.

La Colombia Humana no es la única en su búsqueda de influencers. Los liberales que ya buscaron a la chef Leonor Espinosa también pudieron convencer al popular, señor Biter. Un muy popular creador de contenido y experto en normas de tránsito en Colombia, conocido por educar a conductores sobre sus derechos y deberes, y explicar cómo defenderse de comparendos e infracciones, usando las redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok.

Por parte Cambio Radical, partido donde está la familia Char, consiguió al reconocido influencer de humor Felipe Saruma, con varios millones de seguidores en TikTok e Instagram. Su llamamiento a filas de Cambio Radical es un tanto sorpresiva por existir un silencio sobre el tema político en su contenido de humor; no obstante, la alcaldía de Barranquilla le ha pagado para promocionar obras y eventos de la ciudad. Los Char parece que le apuestan a que sus seguidores les permitan captar votos y lo llamaron para firmar por Cambio Radical.

Vea también: Quién le paga a los 8 influenciadores encargados de hacerle eco al Gobierno Petro

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.